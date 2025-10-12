シェイク・ナイーム・カセム：「サイイドの世代」はイマーム・ハーメネイーの指導（ウィラーヤト）の道で揺るぎない

ABNA通信社がアル・マナールから報じたところによると、レバノンのヒズボラの副書記長であるシェイク・ナイーム・カセム師は、ヒズボラ・レバノンの文化協会での式典での発言で、「我々は、指導者および先導者として、尊厳ある生の意志を示す最も清らかな場面の一つに集まっています」と述べました。

彼は、ヒズボラ・レバノンの文化組織であるイマーム・アル・マフディ・スカウト協会（アジュ）の若者や青少年に向けて、「あなたたちは明るい未来であり、真実と正義の先駆者です。あなたたちは、イマーム・ハーメネイーの指導の下にあるウィラーヤトの道における、サイイドの世代です」と語りました。

シェイク・ナイーム・カセム師は続けて、「殉教者サイイドは、ウンマの殉教者たちの主であり、あなたたちが将来のために誓約、決意、希望を築くように教育しました。それは、神の道、尊厳ある生の道、ムジャヒディンと殉教者の道、そして現世と来世における幸福の道を知り、大いなる救済を達成するためです」と述べました。

彼は、いかなる状況下でも、真実の約束と約束されたより良い未来への希望が保たれなければならないと強調しました。「たとえ地震や困難が四方八方からあなたたちを取り囲んだとしても、あなたたちは神への服従において揺るぎないのです」。

ヒズボラの副書記長であるシェイク・ナイーム・カセム師は、ヒズボラの青少年に向けて、「あなたたちは抵抗の道にあり、私たちが抵抗と呼ぶものは、それが教育的、文化的、倫理的、政治的な選択であるため、最も包括的で広範なものです」と明言しました。

彼は、抵抗とは自己と敵に対するジハード（奮闘）であり、信仰、意志、立場、忍耐、尊厳、独立の力であると指摘し、抵抗は若者、少女、男性、女性の選択であり、良い教育は真正性、祖国愛、家族や愛する人を守ることに基づいていると表明しました。

シェイク・ナイーム・カセム師は明言しました。「私たちはあなたたちの中に、光、寛大さ、犠牲、社会への奉仕、そして忍耐に基づく若者の成長を見ています。私はあなたたちに、神への純粋な信仰、両親への孝行、宗教的および科学的な教育、そしてイマーム・アル・マフディ（アジュ）の兵士となることを勧めます」。

ヒズボラの副書記長は続けて、「私はあなたたちの中にいることを誇りに思います。あなたたちを愛しており、皆さんと共にイマーム・アル・マフディ（ア）を待つことを願っています」と締めくくりました。