国境紛争でパキスタン兵58人が死亡したとするタリバンの主張

ABNA通信社がトロ・ニュースから報じたところによると、タリバンの報道官ザビフラ・ムジャヒド氏は、アフガニスタンとパキスタン間の国境紛争に言及し、昨夜の衝突でパキスタン兵58人が死亡し、30人が負傷したと主張しました。

彼は、「デュアランド仮定線に沿ったこれらの報復作戦中に、大量の武器」もタリバンの手に落ちたとも主張しました。

ムジャヒド氏はさらに、これらの作戦でアフガニスタン兵9人が死亡し、16人が負傷し、約20のパキスタンの治安拠点も破壊されたと主張しました。

タリバンの報道官はまた、この作戦はカタールとサウジアラビアの要請により、深夜12時に停止されたと述べました。

パキスタンのカイバル・パクトゥンクワ州におけるテロ組織ISIS-ホラサンの存在について、彼は、このグループがアフガニスタンで敗北し、その後カイバル・パクトゥンクワに拠点を設立したと主張しました。

ムジャヒド氏は、「ISIS-ホラサンの訓練センターはカイバル・パクトゥンクワに建設され、新しいメンバーはカラチとイスラマバードの空港を経由してそこに移動している。我々の調査結果は、イランとモスクワでの攻撃もこれらのセンターから計画されたことを示している」と主張しました。

ムジャヒド氏はまた、アフガニスタンにおける最近のISIS-ホラサンの攻撃もこれらのセンターから計画されたものであり、パキスタン政府に対し、このグループの主要人物をカブールに引き渡すよう要求しました。

彼はまた、パキスタンがアフガニスタンに代表団を送るつもりだったが、タリバンは木曜日の夜にパキスタン軍による空爆があったことへの反応として、この提案を拒否したと述べました。ムジャヒド氏はまた、アフガニスタンの主権に対するいかなる侵害も報復なしには済まされないと警告しました。