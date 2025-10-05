ABNA通信がロイター通信を引用して報じたところによると、ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、ヨーロッパ・トロイカによるイランに対する国連制裁の再開の決定は違法であったと強調し、この決定がイランの核計画をめぐる危機を深めたと述べました。

ザハロワ氏によると、イランに対する制裁の再発動は、イギリス、フランス、ドイツによる影響力の行使と欺瞞の結果であり、「したがって、その結果もまた法的に無効であり、他の国々にいかなる法的義務も課すことはできない」としています。

ヨーロッパ・トロイカによる不当な非難と主張をもって、イラン・イスラム共和国に対する「スナップバック」メカニズムを発動させる30日間のプロセスが開始された後、国連は9月27日にイランの核計画に関連するテヘランに対する全ての制裁を再発動しました。

イラン・イスラム共和国は、テヘランが核兵器の獲得を目指しているという西側諸国の根拠のない非難と主張を常に強く否定してきました。

イランと緊密な関係を持つロシアは、テヘランの平和的な核エネルギー利用の権利を擁護し、6月のアメリカとシオニスト政権によるイランの核施設への侵略と爆撃を非難しました。