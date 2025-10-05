シリアでセキュリティ部隊が広範に展開する中、見せかけの選挙が開始

ABNA通信の報道によると、シリアのテロリスト政権アブ・ムハンマド・ゴラニに属する通信社は、国内で議会選挙が開始され、投票所が国民に開かれたと発表しました。

この選挙は、ダマスカス、ダラア、ハマー、ラタキアなどの様々な都市の通りに治安部隊が大規模に展開する中で実施されています。

シリアの議会選挙は、新しいテロリスト政権が発足した後、一部のアラブ政権の選挙をコピーしたものであり、実際には選挙の皮を被って行われているだけであり、議会に進出した人々はこの国の真の国民の代表ではありません。

この選挙では、立候補に対する一般的な制限や、特定のグループを勝利させるための広範な治安、宣伝、社会的な圧力が加えられていることに加え、奇妙な選挙規則も設けられています。

アブ・ムハンマド・ゴラニ政権は、下院の議席数を150から210に増やすと発表しましたが、この選挙で行われた新しい改正に基づき、議会に進出する議員の3分の1はゴラニによって直接選出されます。したがって、この議会から生まれる政策は、ゴラニ政権の目標のみを含み、国民の利益を考慮しないと言えます。

ゴラニによって直接選ばれ議会入りする70人の議員に加えて、残りの140人の議員も、選挙で成功し、過半数の票を獲得した後、シリア政権の統治機関の承認を得る必要があります。ゴラニは、非常事態において、外務大臣、内務大臣、国防大臣から成る国内安全保障評議会を通じて、議会を解散する権限を持っています。

一方、ラッカ、ハサカ、デリゾールの一部など、シリアの一部の自治州は、支配地域での選挙の実施を許可しないと発表しています。スワイダ県での選挙の実施も不透明な状況にあります。