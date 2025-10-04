ネタニヤフ首相、ガザ停戦に反対する2閣僚を緊急会合に招待

アブナ通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、シオニスト政権のメディアは、イスラエル首相のベンヤミン・ネタニヤフが、捕虜交換と停戦合意に強硬に反対している**「ベン・グヴィル」国家安全保障大臣と「スモトリッチ」**財務大臣を緊急会合に招待したと報じました。

ネタニヤフ首相は、占領下のエルサレム時間20:00に演説を行う予定であり、予測によると、おそらくトランプ計画とガザでの攻撃停止について話すと考えられています。

トランプ氏がガザに関する計画を提示したことは注目に値します。ハマスは、アメリカ大統領ドナルド・トランプ氏が提案した停戦案に対する公式な回答を仲介者を通じて提出しました。

アメリカ大統領のドナルド・トランプ氏は最近、ガザ戦争終結のための20項目からなる計画を提示しました。これは、即時停戦、数百人のパレスチナ人囚人の解放と引き換えのイスラエル人人質の解放、イスラエル軍の合意された戦線への帰還、そしてガザの復興と統治のための国際機関の設立を強調しています。

この計画は、ヨーロッパの指導者たちから慎重な反応に直面しており、当局者らはパレスチナの主権、暫定政府の役割、およびこの計画の条項の履行保証について疑問を抱いています。

オブザーバーらは、トランプ氏のイニシアチブを一方的で不完全、かつパレスチナ人の正当な要求と権利に明白に矛盾していると見なしました。批評家たちは、パレスチナ諸グループの役割を無視し、ガザの将来を国際的な監視下にある一時的な構造に限定し、独立したパレスチナ国家設立のためのいかなる真の保証も削除していることは、このイニシアチブが危機に対する公正な対応であるというよりも、シオニスト政権の地位を強化し、ワシントンとテルアビブの利益のために危機を短期的に管理しようとする試みであることを示していると述べています。

一部の国々からの支持があるにもかかわらず、ハマスを含むパレスチナの抵抗グループは、特に安全保障の保証、検問所の状況、およびガザとヨルダン川西岸の政治的将来に関して、その条項の明確化を要求しました。

アメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプ氏は、現地時間金曜日に厳しい声明を発表し、ハマスを威嚇して、ワシントンD.C.時間の日曜日午後6時（グリニッジ標準時午後10時）までにハマスとの合意が成立しない場合、「地獄」が引き起こされ、これまで誰も見たことのないような事態になり、中東の平和はいかなる手段をもってしても達成されるだろうと主張しました。