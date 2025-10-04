エルドアン大統領、トランプ計画に対するハマスの回答への反応

アブナ通信社がアルジャジーラ通信社を引用して報じたところによると、トルコ大統領のレジェップ・タイイップ・エルドアン氏は本日土曜日、演説の中で次のように明言しました。「我々は、平和へのこの運動の準備を示したトランプ（米大統領）計画に対するハマスの回答を歓迎します。」

トルコ大統領はこの件に関して続けました。「世界のサムーディー（不屈）船団の活動家たちは、あと約1時間でイスタンブール空港に到着するでしょう。我々は、トルコがガザ地区のパレスチナ人の側に立つことを強調します。イスラエルはガザでの攻撃を止めなければなりません。」

レジェップ・タイイップ・エルドアン氏はこの件について付け加えました。「ガザにおける平和は、すべての当事者がその責任を負う場合にのみ可能です。」

エルドアン大統領は指摘しました。「我々は、何の罪もない人が殺されないように、そしてガザの子供たちの顔に笑顔が戻るように、必要なことは何でもするつもりです。すべての当事者が責任を持って行動すれば、流血を止め、平和を確立する可能性があります。ガザ問題は、トランプ氏との私の電話会談の中心的な焦点であり、我々はハマスの回答を歓迎します。」

このトルコ当局者は以前、この件について演説で次のように表明していました。「ガザでの停戦計画に対するハマスの回答は、持続的な平和の達成に向けた建設的で重要な一歩です。今なされるべきことは、イスラエルが直ちにすべての攻撃を停止し、停戦計画を遵守することです。人道支援をガザに届け、恒久的な平和を実現するためのすべての措置を、遅延なく講じなければなりません。」