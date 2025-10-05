アルマヤディーン：シオニストによるガザ攻撃レベル引き下げは真っ赤な嘘

ABNA通信が報じたところによると、ニュースネットワークのアルマヤディーンは、シオニスト政権によるガザ地区の様々な地域、特にガザ市への大規模なロケット弾および砲撃に言及し、イスラエル軍は、ガザ市の四つの軸から撤退すると以前装っていたいかなる地域からも撤退していないと強調しました。

アルマヤディーンの特派員は、この関連で、シオニストはガザ地区への攻撃レベル引き下げについて嘘をつき、世論を欺いていると報告しました。シオニストの攻撃はガザ全域で依然として続いており、停止されていません。

これに先立ち、シオニスト筋は、軍司令官が部隊に対し、ガザへの攻撃を防衛作戦に限定し、ガザのインフラへの攻撃を控えるよう命令したと主張していました。

これに関連して、アルマヤディーンは、シオニスト政権のヘリコプターも、ガザ地区中央部にあるヌセイラト難民キャンプの北西に位置するアル＝ザフラー市を標的としたと報じました。シオニスト政権による砲撃は、「ジスル」地域の周辺で激化しています。

アルマヤディーンは、今朝早くから、ガザ地区のインフラへのシオニストの攻撃の結果、6人のパレスチナ人が殉教したと報じました。