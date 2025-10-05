トランプ案に対するハマスの回答に関するアラブ・イスラム諸国の共同声明

ABNA通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、ヨルダン、UAE、サウジアラビア、カタール、エジプト、インドネシア、パキスタン、トルコの外相は共同声明で次のように強調しました。「我々は、トランプ案に関するハマスの措置を歓迎します。」

声明はさらに続けています。「我々はまた、イスラエルによるガザへの攻撃停止と、捕虜交換合意の実施プロセスの開始に関するトランプ大統領の要求を歓迎します。これらの進展は、ガザにおける包括的で持続的な停戦のための真の機会となります。我々は、ガザ地区の行政をパレスチナ委員会に移管するというハマスの用意を歓迎します。」

声明では、「トランプ案の実施メカニズムに関する合意に達するための交渉を開始する必要性を強調します。また、ガザ戦争を即座に終結させ、無条件で同地区に援助を届けるための、この案の実施に向けた努力を支援するという我々のコミットメントを強調します」と述べられています。

声明には次のように記されています。「我々はパレスチナ人民の強制移住に反対し、捕虜の解放とパレスチナ自治政府のガザへの復帰を支持します。我々は、ヨルダン川西岸とガザ地区の統合、全ての人々の安全を保証するメカニズムの達成、イスラエルの完全撤退、並びにガザ地区の再建、そして二国家解決に基づく平和の実現を支持します。」