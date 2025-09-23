ヨルダン国王：「平和実現の時が来た」

Abna通信社がアルジャジーラから報じたところによると、ヨルダン国王アブドゥッラー2世は、第80回国連総会での演説で次のように述べました。「言葉はガザでの危機の大きさを表現できません。沈黙は現状を受け入れることを意味します。」

ヨルダン国王は次のように述べました。「パレスチナ人は困難な状況に置かれ、彼らの権利を剥奪されています。私たちはパレスチナ・イスラエル紛争を解決するための解決策を必要としています。この紛争は世界で最も古いものであり、それは不法な占領です。」

彼は、シオニスト政権の犯罪に対する単なる非難声明だけでは不十分だと指摘し、次のように付け加えました。「具体的な行動を伴わない一連の非難は不十分です。何十年にもわたってこの問題を解決するための試みがなされてきましたが、何も実を結びませんでした。」

アブドゥッラー2世は強調しました。「エルサレムの聖地は破壊と冒涜にさらされています。イスラエル政府による『大イスラエル』に関する扇動的な要求は容認できません。イスラエルは平和の基盤を破壊し、パレスチナ国家建設のアイデアを葬り去っています。」

彼はさらに次のように述べました。「イスラエルは他国の主権を尊重せず、この地域の多くの国の主権を侵害しています。いつになったら私たちはパレスチナ人を一つの民族として認めるのでしょうか？パレスチナの承認は報いではなく、議論の余地のない権利です。この暗闇の中に希望の光があり、多くの国がガザでの停戦を支持しています。」

アブドゥッラー2世は強調しました。「力は本質的に安全をもたらすものではなく、さらなる暴力への序章です。パレスチナとイスラエルが共に生きない限り、安全は実現しません。アラブ諸国はアラブ和平イニシアチブを通じて平和を実現するために率先して行動しました。平和を実現する時が来ました。私たちは停戦合意を達成するための障害になったことは一度もなく、柔軟性を示してきました。」

彼はガザでの停戦に向けた努力に言及し、ネタニヤフが妨害していることを指摘して、次のように述べました。「私たちは米国政府に対し、この件に積極的に介入し、占領政権にジェノサイドの停止を義務付けるよう求めます。」