エルドアン氏：イランの核問題が外交を通じて解決されることを願う

Abna通信社が国連のウェブサイトから報じたところによると、トルコ大統領レジェップ・タイイップ・エルドアンは、第80回国連総会での演説で、次のように述べました。「私は、ここにマフムード・アッバース（パレスチナ自治政府議長）が出席していないことを遺憾に思います。多くの国がパレスチナを承認しました。私は、まだ承認していない他の国々にも、パレスチナを承認するよう求めます。ガザでは700日以上にわたりジェノサイドが続いています。彼らは皆、罪のない人々です。彼らは飢餓という武器で殺されています。」

トルコ大統領は続けました。「この写真を見てください。これらは、生きるために食べ物の容器をこのように持っている女性たちです。これが人間性でしょうか。医師たちは逮捕され、救急車は攻撃されています。」

彼は付け加えました。「私は8600万人のトルコ国民と共にこの壇上に立っており、また、声が封じられたパレスチナの人々を代表しています。1時間ごとに1人の子供がイスラエルによって殺されていますが、彼らは単なる数字ではありません。ガザの人々は、武器だけでなく、飢餓によっても死んでいます。この写真を見てください。子供たちは手足を失っています。ガザの子供たちは麻酔なしで手足を切断されており、私たちはこれほどの流血を見たことがありません。」

エルドアン氏は次のように述べました。「国連は、自らの職員の命すら守ることができません。ジェノサイドは野蛮な概念です。水道システムは破壊され、水は汚染されています。モスク、病院、教会は意図的に破壊されています。下の写真を見てください。そこに安全という概念が見えますか？ガザではテロとの戦いは行われていません。一方には最も致命的な武器を使用する者がおり、他方には非武装の人々がいます。イスラエルはカタール、レバノン、シリアなどを攻撃することで、地域の平和を危険にさらしました。ネタニヤフは捕虜の解放や紛争の終結に意欲がありません。ガザでの停戦をできるだけ早く達成するために努力しなければなりません。ガザで起こっていることについて沈黙する者は、ジェノサイドに加担しています。」

彼は付け加えました。「ガザの住民は、武器だけでなく、飢餓によっても死んでいます。イスラエルのこの残虐行為を正当化する論理があるでしょうか？私は、ガザの子供たちのために血の涙を流す心で話しています。ガザで進行中のジェノサイドは、ライブで、そしてソーシャルメディアで配信されています。イスラエルは意図的にガザのジャーナリストを殺害し、ガザ地区の国境検問所を完全に閉鎖しました。ガザは居住不可能な場所となり、ハマスを口実にして破壊されています。イスラエルがガザで行っていることをハマスのせいで行っているなら、なぜハマスのいないヨルダン川西岸でも同じことをするのでしょうか？」

エルドアン氏は明言しました。「イランの核問題が外交を通じて解決されることを願います。この地域は新たな危機に耐えることはできません。」

トルコ大統領はさらに述べました。「ガザでのジェノサイドの加害者は、国際法に従って責任を問われるべきです。カタールへの攻撃は、イスラエルが完全に自制心を失っていることを示しています。私たちは、統一され、安全で安定したシリアへの支援を続けます。隣国イラクの安定と安全は、地域の繁栄を確保するために非常に重要です。」

トルコの高官は次のように語りました。「私たちはウクライナとロシアの間の交渉を主催し、勝者のいない戦争を止めるために努力しています。私たちはインドとパキスタンの間の停戦を支持します。私たちは（共和国）アゼルバイジャンとアルメニアの間に平和を築くために努力しており、エレバンとの関係正常化が順調に進んでいることを確認します。私たちはまた、ソマリアとエチオピア間の紛争を解決するための努力を続けます。テロとの戦いにおいて、インドとパキスタンの間の協力を目にする必要があります。私たちは対話を通じてカシミール問題を解決したいと考えています。国際社会はアフガニスタンの人々を見捨ててはなりません。」

レジェップ・タイーップ・エルドアンは付け加えました。「私たちは、トルコと欧州連合の関係の新たな始まりを心待ちにしています。米国は私たちの同盟国であり、私たちはこの国との関係を強化するために努力しています。世界は5（安保理常任理事国5か国）よりも大きいのです。」

トルコ大統領は指摘しました。「保護主義とサプライチェーンの混乱により、国際貿易は根本的な変化を遂げています。私たちは、中国からヨーロッパまで広がるプロジェクトを一貫して実施しています。私たちは、トルコでゴミゼロを達成したことを誇りに思います。私たちは、国連の持続可能な開発目標を達成するために努力しています。」