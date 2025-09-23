カタール首長：ネタニヤフはアラブ地域をイスラエルの影響圏に変えることを夢見ている

Abna通信社が国連のウェブサイトから報じたところによると、カタール首長のタミム・ビン・ハマド・アル・タニは、火曜日の第80回国連総会でのスピーチで、次のように述べました。「国際システムの論理が力の論理に屈することは、弱肉強食の法則が優位に立つことを意味します。国際的な正当性は、その有効性を取り戻さなければなりません。」

カタール首長は続けました。「ドーハは、ハマス代表団を標的とした卑劣な攻撃を受けました。カタール国民1名を含む6名が殉教し、18名が負傷しました。この侵略は国際規範の明確な違反です。ドーハへの侵略は、仲介役であり平和を愛する国への攻撃を意味します。仲介国として、我々はハマスとイスラエルの代表団を受け入れ、148名の捕虜の解放を実現しました。」

タミム・ビン・ハマド・アル・タニは付け加えました。「イスラエルの真の目的は、ガザを破壊し、その住民を追放することです。この戦争の目的が民族浄化と地域への新たな現実の押し付けであることに疑いの余地はありませんでした。イスラエル首相は、アラブ地域をイスラエルの影響圏に変えるという夢を抱いており、アラブ諸国とイスラム諸国は、この危険な幻想の結果について警告してきました。イスラエル首相は、パレスチナ国家の形成を妨げ、平和の達成を阻止していることを誇りにしています。」

彼はさらに次のように述べました。「イスラエル首相は、『全イスラエル』と呼ばれるものを信じているため、戦争を続けたいと考えています。イスラエルは入植や停戦に満足しておらず、周囲のアラブ地域に自らの意志を押し付けたいのです。これに異議を唱える者は、テロリストか反ユダヤ主義者です。私は、満場一致で侵略を非難した国連安全保障理事会の声明を含む、カタールとの国際的な連帯に感謝します。我々は戦争を止め、囚人や拘束者を解放し、ガザに援助を届けるために、困難な仲介を行いました。過去2年間で中東の顔を変えたことを誇りにしているイスラエル首相は、実際には、イスラエルが望む場所と時にいつでも介入するということを意味しています。私たちは、パレスチナ国家を承認した国々の役割を高く評価します。」