マドゥロ：米国はベネズエラの政権交代を狙っている

アル・マヤディーン・ネットワークによると、アブナ通信社（ABNA）は、ベネズエラ大統領ニコラス・マドゥロが、自国と米国の間には「いかなる緊張もない」と述べ、現在起きていることは「米国による自国への公然たる侵略」であると報じた。

彼は、「彼ら（米国人）は、ベネズエラの政治体制を変え、米国オリガルヒの利益のために従順な政府のモデルを押し付けようとしている」と付け加えた。

マドゥロは、「誰もベネズエラを辱めることはできないし、我々も決してアメリカ帝国が我々の国民を辱めることを許さない」と強調した。