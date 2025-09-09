  1. Home
  2. サービス
  3. 世界のニュース

マドゥロ：米国はベネズエラの政権交代を狙っている

9 9月 2025 - 11:50
News ID: 1725245
Source: ABNA
マドゥロ：米国はベネズエラの政権交代を狙っている

ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は、米国による最近の圧力の主な目的を明らかにし、その計画はカラカスでの政権交代だと述べた。

アル・マヤディーン・ネットワークによると、アブナ通信社（ABNA）は、ベネズエラ大統領ニコラス・マドゥロが、自国と米国の間には「いかなる緊張もない」と述べ、現在起きていることは「米国による自国への公然たる侵略」であると報じた。

彼は、「彼ら（米国人）は、ベネズエラの政治体制を変え、米国オリガルヒの利益のために従順な政府のモデルを押し付けようとしている」と付け加えた。
マドゥロは、「誰もベネズエラを辱めることはできないし、我々も決してアメリカ帝国が我々の国民を辱めることを許さない」と強調した。

Your Comment

You are replying to: .
captcha