アルジャジーラからの報道として、ABNA通信社によると、ウェブサイト「Mintpress News」は、シオニスト政権の軍が、ガザ地区や地域内の他の国々で行われた犯罪やジェノサイドから自らを浄化するために、性的な手法を利用していることを証明する調査を公表した。

この記事は、この出来事が自発的な現象ではなく、イスラエル政府によって支援される公式な戦略であり、シオニスト女性兵士の魅惑的な画像や扇情的なコンテンツを用いて、ガザでの大量虐殺から世論を逸らすことを目的としていると説明している。

記事には次のように書かれている。近隣諸国への侵略と絶え間ない攻撃のさなか、シオニスト政権は自らのイメージを向上させるため、女性兵士による性的に扇情的なコンテンツを公開し、観客の感情を戦争犯罪への怒りから性的欲求へと変えようとしている。

この報告によると、最近、シオニスト政権軍のソーシャルメディアアカウントの幅広い層がこの手法を利用している。これらの画像の中には、シオニストの女性兵士の行動が、イスラエルのアプローチとともに、ソーシャルメディアでの彼女たちの非伝統的な服装の画像とともに宣伝されており、これらのニュースに対するシオニストのアプローチについて観客を納得させることができる。

一部のシオニスト女性兵士は、ソーシャルメディアに数百万人のフォロワーを持つ個人アカウントを持っている。その一人、ナタリア・ファデエフは、シオニスト政権に関する英雄的な言葉とともに、性的なコンテンツを投稿している。彼女の投稿内容は、彼女の非伝統的な画像と組み合わさり、イスラム教徒への露骨な敵意とシオニスト政権軍の戦争犯罪の暗黙の否定が混在している。例えば、彼女はコメントの一つで「私たちは何人かのイスラム教徒を捕まえに行く」と書き、また別の場所では若いフォロワーに「私の目を見て、本当に私が戦争犯罪を犯すと思う？」と尋ねている。

わいせつな画像付きの追悼文！

不適切な服装のシオニスト女性兵士の画像の公開は、ソーシャルメディアアカウントに限られたものではなく、有名メディアも、彼女たちの一部の死を報じる際にもこれを行っている。

扇情的な画像を公開し、女性を手段として利用してシオニスト政権の戦争犯罪を正当化するというアイデアは、この政権の内閣のアイデアである。2017年、内閣は米国におけるシオニスト政権のイメージを向上させるためのキャンペーンを開始し、この手段を利用した。

米国におけるシオニスト政権領事館のメディア顧問であるデビッド・ドーフマンは、このキャンペーンの理由を説明して、「この年齢の男性はイスラエルに何の感情も持っておらず、我々はそれを問題だと考えていたので、彼らを引きつけるアイデアを思いついた」と述べた。

シオニズムの目的のためのアメリカ人セレブリティ

シオニスト軍のイメージを向上させるもう一つの試みは、アメリカ人セレブリティをシオニスト女性兵士と交流させることだ。2017年、アメリカのコメディアン、コナン・オブライエンは占領地を訪れ、シオニスト軍の女性兵士との訓練や交流のクリップを公開した。2年後には、アメリカの女優で歌手のヘイリー・スタインフェルドも、シオニスト政権内閣の資金援助を受けた宣伝ツアーで占領地を訪れた。

性的な宣伝ツアー

シオニスト政権の法律によれば、すべてのユダヤ人はイスラエルのパスポートを受け取り、占領地に移住する権利がある。このプロセスを奨励するため、ネタニヤフ内閣は、各ユダヤ人あたり数千ドルの費用がかかる占領地への無料旅行を企画した。これまでに約100万人の若者がこのような旅行に参加している。スタッフによると、これらの旅行では、占領地の住民と訪問者との間の性的関係が絶えず奨励されている。このプログラムの担当者は、これらのグループに同行させるためにシオニスト女性兵士を利用している。

シオニストの調査によると、これらのコースを実施し、参加者と占領地の住民との関係を強化することで、彼らがシオニスト政権の政策を支持する可能性が160％も増加することが示されている。そのため、ネタニヤフは、このプロジェクトを支援するために1億ドル以上の予算を提供することを約束した。

デートアプリでの戦争犯罪

扇情的な画像でガザでのジェノサイドを正当化するもう一つの方法は、シオニスト兵士に関連するプロフィールだ。ある評価によると、出会い系サイトのプロフィールの3分の1以上が、シオニスト政権軍の制服を着た男女を示している。

これらのプロフィールでは、軍服を着た笑顔の顔が、盗まれたパレスチナ人の所有物を誇示したり、破壊された建物の前に立ったりして、ガザの破壊を楽しんでいる。一部の画像は、モスクやイスラム教の聖地の露骨な冒涜さえ示している。

これらすべてにもかかわらず、シオニスト女性兵士の扇情的な画像を公開することは、パレスチナ、シリア、レバノン、その他の地域におけるシオニスト政権とその政策に対する憎悪の波を抑えることができていないようだ。