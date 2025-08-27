国防大臣：イランの軍事能力はイスラエルの脆弱性を証明した

国際アフルルバイト通信社（ABNA）によると、国防大臣と国民安全保障・外交委員会メンバー、およびイスラム議会議員団長との共同会議が開催されました。アミール・アジズ・ナシールザーデは、国民安全保障・外交委員会および議会委員会団長との会議で、防衛産業の成果に言及し、次のように強調しました。「最高司令官の指示に基づき、敵の脅威に対抗するための準備態勢を日々維持・向上させる中で、軍は自立心を持って、信仰の力に頼り、知識に集中し、継続的な革新と新しい技術を取り入れ、国防省はジハード的アプローチをもって、特に最近の強要された戦争において、邪悪なシオニスト政権の脆弱性を世界に証明しました。」

彼は続けました。「最近の聖なる国を守る戦いにおいて、軍は先進的な防衛産業の成果を活用し、他の西側および米国政府によって支援されたシオニスト政権の多層的で高度な防衛を、攻撃作戦によって成功裏に突破し、私たちの防衛科学者たちの努力の賜物であるミサイルで、彼らの多くの軍事目標を破壊することができました。」

この会議は、防衛産業の日と政府週間に合わせて開催され、思想・政治組織および情報保護組織の責任者、および国防大臣の関連副官たちが、国防省と議会、政府、軍との間の行動プロセス、戦略的および現在の取り組み、そして相互作用を説明し、防衛準備態勢の状況を明らかにしました。

会議の続きで、国民安全保障・外交委員会メンバーおよびイスラム議会の専門委員会団長は、軍の成果とシオニスト政権による強要された戦争におけるイラン国民の勝利を称賛し、ミサイル能力、防空、サイバー、およびその他の陸海空の戦闘領域における防衛産業能力を、より大きな技術的および共通の国家防衛能力を達成することを目的として強化するための軍の努力を強化することの重要性を強調しました。彼らはまた、軍と防衛産業を支援する議会の準備態勢について語りました。

軍の職員および退職者の生活水準の向上、そして今年度の国の防衛基盤を強化するための資金と予算の完全かつ適時の提供、および年次予算案もまた、議員たちによって提起され、強調された事項でした。