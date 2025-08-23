アフルルバイト通信（ABNA）によると、占領下のパレスチナ駐在米国大使は、国際メディアがガザでの飢饉と飢餓の真実を報道しておらず、事実を無視していると主張しました。

占領下のパレスチナ駐在米国大使マイク・ハッカビーは、ばかげた発言で次のように主張しました。「ガザ住民への食糧援助の92%は、ハマス運動によって盗まれている。」

アルジャジーラ・ニュースネットワークの報道によると、占領下のパレスチナ駐在米国大使は続けて、「国連は『腐敗しており、無能で、非効率的だ』」と主張しました。

マイク・ハッカビーは続けて、「国際メディアはガザでの飢饉と飢餓の真実を報道しておらず、事実を無視している」と述べました。

これらの主張は、国連が金曜日にガザでの飢饉を正式に宣言した後に発表されたものであり、これはこの地域で初めてのものです。

これに関連して、国連人道問題担当副事務総長のトム・フレッチャーは、ガザでの飢饉は「私たち全員を懸念させるべきだ」と述べ、国連が食糧援助の進入を「体系的に」妨げられていなければ、完全に防ぐことができたと述べました。

フレッチャーはジュネーブでの記者会見で、「これは防ぐことができたはずの飢饉だ。しかし、イスラエルによる国境での体系的な妨害のために食糧援助は積み上がっており、この飢饉は私たち全員を懸念させるべきだ」と述べました。

彼はさらに、「これは集団的な恥の瞬間であり、私たち全員が何らかの形でそれを感じていると思います」と付け加えました。

国連人権高等弁務官は、「ガザでの飢饉はイスラエル政府の行動の直接的な結果だ」と述べ、「ガザでの飢餓による死は、故意の殺人の戦争犯罪である可能性がある」と付け加えました。

国連の専門家は、50万人が「壊滅的な」飢餓に直面していると述べました。

包囲されたパレスチナ自治区での人道的状況と広範な飢餓について数ヶ月間警告がなされた後、ローマに拠点を置く食糧安全保障段階分類（IPC）は、ガザ地区の約20%を占めるガザ州（ガザ市）が飢饉に陥っていると強調しました。

これに先立ち、アントニオ・グテーレス国連事務総長は、この悲劇を「人為的な飢饉」と呼び、イスラエルがガザ地区への食糧と医薬品の進入を保証すべきだと強調しました。

グテーレスは、この状況は罰せられることなく続くことはできないと強調しました。