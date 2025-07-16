国際アフルルバイト通信（AS）－ABNAの報道によると、シオニスト政権によるレバノンへの侵略が続く中、ワシントンとテルアビブがヒズボラの弱体化を図る努力の中で、敵の主要な目標の一つは、この抵抗運動の資金源を断つことであった。

この枠組みの中で、ヒズボラの金融部門であるカルド・ハサン信用組合の弱体化に強い焦点が当てられてきた。この組合は過去20年間にわたり、数万人のレバノン人にとって信頼できる資金源となり、抵抗勢力を支持する地域の経済管理において重要な役割を果たしてきた。

ヒズボラに近いことで知られるレバノン紙「アル・アクバル」の編集長、イブラヒム・アル・アミン氏は、以下の記事でシオニスト政権によるレバノンのイスラム抵抗勢力に対するこの経済戦争を分析している。

昨秋のイスラエルによるレバノンへの大規模な侵略中、シオニスト敵はベイルート南部のダヒエ地区の複数の地点を標的にし、これらの場所がヒズボラの資金保管場所であると主張した。

これらの攻撃には、一部のレバノン人ジャーナリストによるメディアプロパガンダが伴い、アル・サヘル病院の建物地下にヒズボラ所有の金庫を備えた堅固な部屋があると主張した。

この戦争中に、イスラエルは金融送金の仲介者であると特定した抵抗勢力の一部の責任者を暗殺した。例えば、2024年4月、イスラエル情報機関は、レバノン人両替商のムハンマド・イブラヒム・サルールをベイト・メリー地区のヴィラに誘い込んで殺害した。敵は、彼がイランとヒズボラからパレスチナ抵抗勢力への資金移転において重要な役割を果たしたと主張した。

最近の侵略の最終日、そして11月27日の停戦実施のわずか数時間前、イスラエル軍のドローンは、ヒズボラへの資金移転を口実に、ベイルートのラス地区にある両替所を爆撃した。

また2週間前には、レバノン南部での車両に対する敵の空爆により、ある両替商とその2人の息子が、抵抗勢力の金融活動を口実に殉教した。

過去6ヶ月間、ベイルート空港は、イラン、イラク、アフリカ、その他の国々からレバノンに入国する乗客の荷物を検査するチームが常駐する場となっていた。イスラエルはアメリカを通じてレバノン当局に圧力をかけ、これらの資金がヒズボラのためであると主張している。

アメリカは長年にわたり、制裁リストに載せたすべての人々を、ヒズボラとの金融協力または汚職で告発してきた。公式の治安記録によると、敵は不動産所有情報にアクセスできる人物の勧誘に着手した。これは、以前に一部のレバノン銀行がアメリカの要求に従って行ったことと同じである。

これらの圧力により、大小の銀行が、公式な要請なしにさえ、ヒズボラへの所属または近接を理由に、公務員、大学教授、著名人の口座を閉鎖する事態に発展した。

その中で、カルド・ハサン信用組合は常に、米欧当局とレバノンの金融機関との間の議論の中心の一つであった。当初、彼らはこれをヒズボラの金融部門として紹介し、その後、マネーロンダリングや違法資金の吸引を非難した。

しかし、誰もが知っているように、この組合は銀行でもなく、レバノンの銀行システムとも関係がなく、単に過去20年間に拡大し、人々の支持を得てきた民間の金融機関に過ぎない。

殉教者サイード・ハッサン・ナスララ師も、彼の演説の一つでこの組合を支持するよう人々に呼びかけており、その信頼は非常に高かったため、誰も自分の資本を失うことを心配していなかった。

最近の戦争中、イスラエルはレバノンのほとんどの地域でカルド・ハサン信用組合の拠点を爆撃し、人々とこの組合との関係を危険なものに見せようと試みた。しかし、顧客からの苦情はなく、組合は予防的な措置として、ほとんどの預金者に現金での払い戻しを申し出た。

数千万ドルが顧客に返還され、多くの人が戦争停止後、再び資金を預金した。あるグループの人々は組合への連帯を表明し、資金を引き出さないことを決めた。

レバノンのすべての金融活動家は、預金者の同意なしにはいかなる活動も行われないことを知っている。ヒズボラもこの組合を通じて、戦争中に避難民への援助、家屋の再建、新しい住居の賃貸のために約10億ドルを支払った。この金額は、レバノン政府でさえも成功裏に実行できないほどである。

事実は単純である。抵抗勢力の兵器を破壊しようとする者たちは、まずその資金源を標的にしたのである。レバノン中央銀行もまた、アメリカの命令を遂行してきた輝かしい実績を持ち、この道を進んできた。

レバノン中央銀行総裁カリム・サイードの最近の行動も、ヒズボラに対する彼の過去の立場と無関係ではない。彼は、抵抗勢力全体の排除を支持しており、その資金源だけでなく、その存在そのものを排除することを望んでいるのである。

レバノンの三権の長に送られ、まだ彼らの机の上に埃をかぶっているモーガン・オルタガス氏の文書には、カルド・ハサン信用組合に対する行動を義務付ける条項が一つあり、この条項は現在実行されている。

しかし、敵の想像とは異なり、これらの圧力は崩壊を招くことも、抵抗勢力への国民の支持を減らすこともないだろう。むしろ、日々、レバノン国民には新たな理由が与えられ、抵抗の兵器が彼らの存在の不可欠な一部であり、単に敵に対する防衛手段ではないことを知るだろう。