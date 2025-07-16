アヤトラ・ハーメネイ、イスラム共同体の不屈の司令官、そしてイスラムの英雄

アフルルバイト通信（AS）－ABNAの報道によると、パキスタン国家宗教少数派委員会の一員であり、ジャマート・アフル・ハラムの代表、イスラマバードのナイーミー・マドラサの校長であるムフティ・グルザール・アフマド・ナイーミー氏は次のように述べた。「イラン・イスラム共和国最高指導者である聖なるアヤトラ・サイイド・アリー・ハーメネイは、現代においてイスラム共同体の最も偉大な指導者の一人である。現在、イスラム共同体において、彼の大胆さ、勇気、そして揺るぎない決意に匹敵する指導者はいない。彼はイスラム共同体を維持し、防衛し、堅持する上で比類のない役割を果たしてきた。また、パレスチナの自由の問題においても、効果的で、顕著な、そして歴史的な役割を担ってきた。」

彼はさらに述べた。「彼は単なる理論的な指導者ではなく、抵抗と実践的な指導者として世界中で認識されている。聖なるアヤトラ・ハーメネイは、共同体の統一とイスラムの覚醒において重要な役割を果たし、常にイスラム教徒の団結の必要性を強調してきた。彼はシーア派とスンニ派の間の対立をイスラムの敵の陰謀と見なし、その演説の中で、イスラム共同体にシオニズム、アメリカ、ヨーロッパに対抗するための統一と結束を繰り返し呼びかけてきた。」

パキスタンのスンニ派ムフティは続けて、「最高指導者は、パレスチナの地をイスラム共同体の心臓と見なし、パレスチナ問題をイスラム教徒にとっての中心的な問題として提示している。彼は毎年、世界のイスラム教徒に国際クドゥス・デーを祝うよう呼びかけている。」

ナイーミー氏は、聖なるアヤトラ・ハーメネイ師のシオニスト政権に対する立場が常に勇敢で率直であったことを述べ、さらに次のように付け加えた。「彼はシオニスト政権をイスラム共同体の癌腫瘍であり、間もなく根絶されるだろうと考えている。パレスチナに対する二国家解決を信じる一部のイスラム諸国や西側列強とは異なり、革命指導者は常にこの解決策を否定し、パレスチナは河から海までパレスチナ人民に属すると強調している。彼の指導の下、イラン・イスラム共和国は、ハマース、ヒズボラ、イスラム聖戦、イエメンのアンサールアッラーといった抵抗グループを全面的に支援し、シオニズムに対する強力な戦線を形成した。この戦線は、イスラエルを内部から弱体化させてきた。」

ムフティ・ナイーミー氏によると、2025年6月の12日間の戦争でイスラエルが大きな敗北を喫したのは、聖なるアヤトラ・ハーメネイ師の比類ない指導と指揮の成果である。彼の揺るぎない確かな指導力により、彼は軍を統率しただけでなく、国家の統一と平穏も維持した。この勝利は、彼の指導力の偉大さの明確な証拠である。

パキスタンの著名なムフティは次のように述べた。「ほとんどのイスラム諸国がアメリカに頭を下げ、『アブラハム合意』を支持している一方で、アヤトラ・ハーメネイ師だけがイスラエルに率直に立ち向かい、関係正常化を『大いなる裏切り』と見なしている。彼はパレスチナの抵抗グループを支援し、彼らの殉教者を『イスラムの殉教者』と呼んでいる。」

「今日、イスラム世界は、彼の指導力をイランのためだけでなく、イスラム共同体全体のために認識している。彼の演説や声明は様々な言語に翻訳され、若いイスラム教徒の世代は彼を『イスラムの英雄』として受け入れている。」

彼は、「彼はイスラム革命の精神的な後継者であり、パレスチナ、カシミール、イエメンを含むイスラム世界全体の抑圧された人々を支援している」と述べた。

ムフティ・グルザール・ナイーミー氏は次のように強調した。「今日、最高指導者の暗殺計画が敵の議題になっているのも、彼がアメリカとイスラエルの植民地主義的計画に対する強固な障壁であるからだ。彼への攻撃は、イランへの攻撃だけでなく、パレスチナ、ガザ、そしてイスラム共同体全体への攻撃である。」

最後に、ムフティ・ナイーミー氏は、「最高指導者を支持することは、パレスチナを支持することである。イスラエルの脅威に対して沈黙することは、まさに裏切りである」と述べた。

342/