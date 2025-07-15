イラクの活動家女性1000人以上が宗教指導者の歴史的ファトワを支持

アフルルバイト通信（AS）- アブナの報道によると、1000人以上のイラク人活動家女性、その中には教授、医師、そして抵抗の軸の活動家も含まれており、イラン・イスラム革命の最高指導者を脅かす者を「ムハ―リブ」（神の敵）と宣言する高位宗教指導者たちのファトワへの断固たる支持を表明しました。

参加者たちは「私と平和である者とは平和であり、私と敵対する者とは敵対する」という電子声明に署名し、特にイラクの宗教指導者たちを含むシーア派の宗教指導者、学者、偉大な人物のファトワを承認し、シオニスト・アメリカの敵がイマーム・ハメネイに対して行った脅威を非難しました。

この声明の一部には次のように述べられています。「宗教的権威の発表に基づき、今日、イスラム共同体とイスラムの主権を害する目的で、イスラムの指導者や権威を脅したり攻撃したりする者は誰でも、イスラム法に従って『ムハ―リブ』と見なされ、イスラム教徒やその政府がこれらの人々を協力したり支援したりすることは禁じられています。私たちは世界中のイスラム教徒に対し、これらの敵に自分たちの過ちの重大さを認識させ、彼らの行為を後悔させるよう求めます。この道で困難や損失を被る者は誰でも、アッラーの意志により、アッラーの道におけるムジャヒドの報酬を受け取るでしょう。」