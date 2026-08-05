アルジャジーラ：テルアビブ、交渉でヒズボラ武装解除の優先順位を撤回

ABNA通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、レバノンの高官公式筋は、火曜日にローマで始まったレバノンとシオニスト政権との間の新たな交渉ラウンドが終了し、その続行は木曜日に計画されていると発表した。これらの交渉は、国境問題と、シオニスト軍の撤退やヒズボラの武装解除を含む安全保障措置の実施を監視するメカニズムに焦点が当てられていた。

これは、ワシントンでの過去5回の交渉ラウンドに続く、ローマでの3日間の交渉の第2ラウンドである。レバノン筋はさらに、レバノン代表団が政治会合で国境に関する提案を提示したと付け加えた。

アルジャジーラは、このラウンドで注目すべき点は、シオニスト代表団が初めて、国境問題の議論よりも「ヒズボラの武装解除」を優先させるという条件から後退したことだと書いている。

レバノン代表団は、「アル・ハヤム」または「ビント・ジュベイル」地域を新たな試験区域として指定することを提案した。これらの区域では、レバノン軍が完全な安全責任を負い、その見返りとして、シオニスト軍は限定的な撤退を行うことになる。

これらの協議と同時に、レバノン国内の緊張が高まっている。ヒズボラの事務総長であるナイーム・カセム師は、レバノン政府に対し「現場での譲歩」をやめるよう呼びかけ、レバノンの国家主権の尊重を求めた。

これらの交渉は、レバノン当局の発表によると、昨年3月の紛争開始以来、4333人が死亡、12,000人以上が負傷、100万人以上が避難を余儀なくされた中で続いている。シオニスト政権はレバノンで宣言された停戦を度々違反し、その主張する停戦期間中に数千人のレバノン人を死傷させている。