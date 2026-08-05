フォーリン・アフェアーズ：抵抗の枢軸は無傷のまま維持されている；テヘランとその同盟国の耐久力

ABNA通信社の報道によると、フォーリン・アフェアーズ誌はレポートで、ここ数年における地域の展開にもかかわらず、抵抗の枢軸は急速に自己回復したと強調した。

同誌はこれに関して次のように書いている：米国とイランの5ヶ月戦争（イランに対する米国・シオニストの侵略）の展開が続く中、テヘランが米国とその同盟国に懲罰的打撃を与え続ける能力は、多くの戦略家やアナリストを驚かせている。米国とイスラエルは数ヶ月にわたり断続的に同国を空爆してきた；それにもかかわらず、イランとその地域同盟国は顕著な頑固さと持続性を示している：ヒズボラはイスラエルの南レバノンでの激しい作戦にもかかわらず依然として深刻な脅威であり、イエメン人は紅海での商船に対する作戦を再開した。

同誌はさらにこう付け加えた：実際、イスラム共和国とそのパートナーの耐久力は、長年にわたる外見上の失敗にもかかわらず、この紛争をもたらした思考における根本的な欠陥を示している。米国とイスラエルは2月下旬にイランに対する作戦を開始するにあたり、米国における（イランでの）政権交代支持者とイスラエルの戦略家によって長年推進されてきた理論に基づいて行動した；その理論とは、ワシントンが軍事力と経済制裁を通じてイスラム共和国の経済、指導部、兵器施設、主要補給線を標的にすることで、イラン政府に致命的な打撃を与えることができるというものだ。この行動により、この政府の同盟国にも決定的な打撃が与えられるはずだった；しかしそうはならなかった。

フォーリン・アフェアーズは明確に述べた：20年前なら、「タコ・ドクトリン」と呼ばれるものに依拠した軍事作戦はおそらく有効だっただろう。当時、イランとその同盟国との関係はそれほど複雑ではなく、兵器、技術、技術知識の流れはすべてテヘランを通じて導かれていた。しかし、この枢軸はもはや脆弱で容易に識別可能なポイントを持つ単純なシステムとしてではなく、むしろ密接で相互接続され、自己再生産するネットワークとして組織化されている；知識、資源、さらには意思決定プロセスさえも、同時に多数の異なる場所に集中または分散させることができるネットワークである。指導者が殺害され、生産施設や倉庫が爆撃され、補給線が遮断されたとき、関与するさまざまなグループは新しい状況に適応する；彼らは殺害された指導者の代わりを迅速に見つけ、兵器製造に必要な技術知識のギャップを埋め、代替ルートを通じて補給線を再構築する。ガザ戦争中のハマスとヒズボラに対するイスラエルの打撃、シリアでのバシャール・アサドの崩壊、さらには昨年春の米国とイスラエルのイランに対する大規模な空中作戦の後でさえ、この枢軸は大部分が無傷で堅固に維持されている。