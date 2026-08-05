バカーイー：パキスタンとカタールへの訪問計画はない

ABNA通信社の報道によると、外務省報道官のイスマーイール・バカーイー氏は、イラン・オマーン協議に関する地域・西側メディアの一部の報道についての記者の質問に答え、次のように述べた：イランとオマーンはホルムズ海峡の沿岸国として、過去2ヶ月間にわたり、この海峡での商業航行のための安全な航路を定めることを目的として協議を行っており、その技術的、法的、安全保障的、環境的側面の様々な点が我が国の所管当局で検討されている。

報道官は両国間の協議プロセスを「専門的」かつ「前向き」と評価し、次のように明確にした：双方が検討している航路の地理的座標は合意されており、もし第三国がこの件に関して妨害工作を行わなければ、合意された主要な留意点と論点を含む両国の共同声明は、最終的な検討と作成の段階にある。

バカーイー氏は、イラン・オマーン間の二国間合意がホルムズ海峡の安全保障情勢と商業航行に与える影響について指摘し、次のように述べた：ホルムズ海峡の閉鎖は、米国とシオニスト政権のイランに対する軍事侵略と、それが地域全体にもたらした安全保障上の結果に起因しており、イラン・オマーン合意それ自体は、通過する船舶にとって海峡が安全になることを意味するものではない。なぜなら、米国によるホルムズ海峡の不安定化要因、特に海上封鎖やイランとその利益に対する他の侵略的・脅威的行為が依然として存在するからである。

外務省報道官は、今週末に外務大臣または国会議長がパキスタンまたはカタールを訪問する可能性についての別の質問に対し、これらの国々への訪問計画はないと述べた。ただし、パキスタンとカタールは緊張緩和のための努力を続けており、イラン・イスラム共和国もそれらと連絡・意見交換を行っている。