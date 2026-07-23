アラグチ：我々の防衛ドクトリンは明確だ。目には目を

通信社アブナの報道によると、サイイド・アッバース・アラグチ外務大臣は、米国のドナルド・トランプ大統領の最近のレトリックに対し、ソーシャルネットワークに投稿し、次のように述べた。我々の防衛ドクトリンは明確だ。目には目を。

同氏はさらに、イランに対するいかなる侵略も、我々のインフラに対するものであれ、断固として強力で決定的な対応を受けると付け加えた。

アラグチ氏は、そのような侵略にいかなる形で参加または支援する勢力も、正当な標的と見なされると強調した。