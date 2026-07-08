殉教指導者の葬儀への数百万人の参加が米国とイスラエルを恐怖に陥れる / 敵が理解できなかった要素である民衆の力

国際アフル・バイト通信（ABNA）によると – ハーゼム・アッ＝シムリーは、アル＝アハド・ネットワークとのインタビューで、イスラム革命殉教指導者の葬儀式典への民衆の大規模な参加に言及し、この数百万人の参加を抵抗の枢軸の力の最も重要な要因の一つと位置付け、そのような光景が敵を恐怖に陥れていると強調した。

同氏は述べた：「どの国にも独自の力の要素がある。そして今日、イラン・イスラム共和国、イラク、レバノン、イエメンで明らかに見られるものは、これらの国々と抵抗運動の社会的な力と民衆の支持である。」

アッ＝シムリーは付け加えた：「米国とシオニスト体制がイラン・イスラム共和国とレバノンに対して仕掛けた壊滅的な戦争と軍事作戦は、民衆の意志を打ち砕くことができなかった。多くの人々はこれらの戦争が抵抗戦線の敗北と崩壊をもたらすと予想していたが、実際に起こったことは、この想定とは完全に逆であった。」

数百万人の参加 – 敵の恐怖と明確なメッセージ

同氏はイランとイラクでの殉教指導者の葬儀式典に言及し、明確に述べた：「まさにここ数日、そして今日、聖なるナジャフと高貴なカルバラで見られるこの数百万人の参加は、敵を恐怖に陥れ、彼らに対する非常に明確なメッセージを発信している。」

バグダッド大学の教授は強調した：「これらの大規模な集会は、アラブ・イスラム諸国の民衆が一列に、抵抗の隣に立って、世界の傲慢とシオニスト体制に立ち向かっていることを示している。」

アッ＝シムリーは結論として述べた：「これこそが、ワシントンもシオニスト体制も今日まで理解できなかった主要なメッセージである。すなわち、民衆の結束の継続、抵抗戦線の粘り強さ、そして地域の諸国民の間に分裂を創出しようとする敵の戦略の失敗を物語るメッセージである。」