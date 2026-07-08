国際アフル・バイト通信（ABNA）によると – ドイツ人社会学者クリスティアン・ベルクバウ氏は、イラン人の殉教したイスラム革命指導者との別れの式典への熱狂的な参加に言及し、この広範な歓迎は、イラン社会の現実と、西側主流メディアが過去数ヶ月にわたってアーヤトッラー・ハーメネイー師について描いてきたイメージとの間の明白な矛盾を明らかにしたと記した。

同氏は、ドイツの「ビルト」紙がイラン指導者に敬意を表するための数百万人の参加を認めたが、同じメディアは以前、彼を国民的基盤を持たない人物として何度も描こうとしたと付け加えた。この社会学者は、西側メディアの報道におけるそのような矛盾は明らかであるが、これらのメディアの大部分はそれについて説明を提供しないばかりか、国際法の明白な違反である空爆による一国の指導者の殺害を無視したと明確に述べた。

ベルクバウ氏はさらにドイツのメディア構造に言及し、ビルト紙はアクセル・シュプリンガー社に属し、このグループの従業員はシオニスト体制の支持を柱の一つとする原則を受け入れる義務があると記した。同氏は、アクセル・シュプリンガーの取締役会会長マティアス・デプフナー氏の最近の発言に言及し、同氏が従業員に対し、イスラエルのいわゆる生存権の支持を含む同社の宣言された原則に同意しない場合は協力を継続できないと脅したと付け加えた。

このドイツ人社会学者は、西側メディアの大規模なプロパガンダにもかかわらず、ソーシャルメディア上で様々な反応が投稿されており、多くのユーザーがハーメネイー師の言葉や映像を見て、その落ち着き、威厳、そして心のこもった話し方に驚きを表明したと指摘した。

若いドイツ人ユーザーのハーメネイー師の人格への驚き

ベルクバウ氏はある若いドイツ人ユーザーの言葉を引用して記した：「アーヤトッラー・ハーメネイー師の演説を聞くと、その心地よい声と穏やかな話し方に引き込まれます。そのような人がメディアが作り上げたのと同じ人物であるはずがありましょうか？」同氏は、ハーメネイー師の穏やかで威厳ある人格とドナルド・トランプのような政治家の行動との違いが、多くの西側ユーザーにとって明らかであったと付け加えた。

この社会学者は自身のノートを続けて：「質素なライフスタイル、一般の人々との情感あふれる出会い、そして民族的・宗教的マイノリティのメンバーとの心のこもった交流は、私の中に、私たちが誠実で本物の指導者と向き合っているという印象を長い間作り上げていました」。ベルクバウ氏は付け加えた：「ハーメネイー師は自らの信念に立ち、最も困難な状況下でも揺るがず、理想に忠実であり続けました。最終的には、自らの信念と、国の独立と主権のために命を捧げる覚悟がありました」。

同氏は結論として西側の政治エリートの状況を批判し、多くのヨーロッパの政治家は国民の間で信用を失っており、ハーメネイー師がそうであったように自国の独立と利益のために立ち上がる用意があると信じる者はほとんどいないと記した。彼は自身のノートを次の質問で締めくくった：「現在のドイツ首相は、様々な機関のすべての世論調査の結果によれば、同国史上最も不人気な首相です。本当に、彼がドイツの利益を守り、自国の主権のために立ち上がると誰が信じるでしょうか？そして、もし彼がいつか亡くなったら、彼の葬儀に何人の人々が参列するでしょうか？」