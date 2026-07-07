ロサンゼルス・タイムズ：殉教指導者の前例のない葬儀は、国民的統一と厳しい報復への決意の表明

国際的なアフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、ロサンゼルス・タイムズ紙はテヘランからの現地報告で、月曜日のデモ行進における膨大な人々の群衆の歴史的な光景を反映せざるを得なかった。同紙によれば、その群衆は2020年のソレイマーニ司令官の葬儀をも超え、イラン国営テレビが放送した空撮映像がその前例のない規模を裏付けている。同メディアは「トランプに死を」「ネタニヤフに死を」というプラカードや、彼らの案山子が吊るされたことを挙げ、この動きを単なる哀悼ではなく、「厳しい報復」と殉教指導者の道の継続への国民的決意の表明と描写し、弔問者の言葉を引用して、血の報復と抵抗の道の継続への彼らの誓約を認めている。

この報告は続けて、壮大な葬儀をアメリカとの戦後交渉の文脈で分析し、イランがこの団結のデモンストレーションを、ホルムズ海峡の支配、核計画の推進、地域紛争の解決などの戦略的要求を実現するためのレバレッジとして利用していることを認めている。ロサンゼルス・タイムズ紙は、式典終了まで交渉が中断されたことに言及し、テヘランからのメッセージは明確だと見なしている。すなわち、いかなる合意も、アメリカによる戦場の新たな現実の受諾に依存しているということであり、その現実とは、イランが地政学的位置を背景に圧力のレバレッジを掌握し、「時間のゲーム」を自らの有利に管理しているというものである。

最終部で同紙は、革命最高指導者アヤトラ・サイイド・ムジタバ・ハメネイの安全対策による欠席、そしてこの式典と同時に広範囲にわたる道路、空港、日常生活の閉鎖が、この巨大なイベント開催における国家の統合された管理の証しであると見なしている。ロサンゼルス・タイムズ紙は最終的に、課題を誇張しようとする試みにもかかわらず、イスラム共和国が数百万人の参加と革命的精神を背景に、敵の脅威と暗殺が国民の意志を弱めるどころか、殉教者の道を継続し神聖な約束を実現する彼らの決意を何倍にも強めることを再び証明したという事実を反映せざるを得なかった。