ABNA通信によると、ナワフ・アル＝ムサウィ元レバノン国会議員兼ヒズボラ高官は、ジョセフ・アウン・レバノン大統領はレバノン内戦を望んでいる人物であり、ルドルフ・ヘイカル軍司令官に辞任圧力をかけているが、軍司令官はこれを拒否していると明言しました。

アル＝ムサウィはレバノン国民に対し、ワシントンでレバノン政府代表とシオニスト政権の間で署名された枠組み合意は無価値であり、心配する必要はないと保証しました。

一方、イスラエルのテレビ局チャンネル12は、関係筋の情報として、レバノン政府がワシントンに対し、同政権との枠組み合意の「安全保障付属書」を公開しないよう公式に要請したと報じました。アナリストは、この秘匿要請は、これらの付属書の恥ずべき性質を示す証拠であり、おそらくレバノンの国家主権に反し、占領者によって押し付けられた安全保障条件の受け入れを含む条項が含まれていると考えています。

この合意の署名発表と同時に、レバノンの首都ベイルートでは、この合意に反対するデモが発生し、デモ参加者はこれを恥ずべきものであり、レバノンの主権と領土一体性に対する裏切りであると見なしました。