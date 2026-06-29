ガリーバーフ：レバノン戦争終結に向けて真剣に取り組む

ABNA通信によると、モハンマド・バーゲル・ガリーバーフ国会議長は、ナビーフ・ベッリー・レバノン国会議長との電話会談で、先週スイスでの協議において最も重要な議題の一つはレバノン戦争終結、同国の主権と領土一体性の議論であったと強調し、次のように述べた。「この問題は、イランと米国間のイスラマバード覚書の第1項の重要な一部である。スイスでの協議において、イラン交渉団がこの条項の違反事例を厳しく指摘したことを受け、イラン、米国、レバノンの間で『紛争管理ユニット』を設置し、このユニットがレバノンにおける同条項の実施プロセスを追跡することが決定された。」

ガリーバーフは強調した。「我々の目標は、レバノン戦争の終結、避難民の故郷への帰還、占領の終了とシオニスト政権のレバノン領土からの撤退であり、我々はこの問題に真剣に取り組んでいる。」

会談の続きで、ナビーフ・ベッリーはイラン・イスラム共和国の立場とイラン交渉団に謝意を表し、さらに次のように述べた。「あなた方がスイスで追求したことはレバノン国民の利益にかなうものだが、シオニストの敵は、イスラマバード合意の枠組み内でのレバノンの主権回復と領土一体性の問題を、別の方法で回避しようとしている。」

レバノンとシオニスト政権間のワシントン合意は陰謀と紛争である

レバノン国会議長は、レバノンとシオニスト政権間のワシントン合意に言及し、次のように付け加えた。「これは陰謀であり紛争である。イマーム・アリー（彼に平安あれ）は『紛争は殺人よりも悪い』と述べている。」

また、両首脳はこの電話会談において、レバノン戦争を管理し終結させるために、「紛争管理ユニット」の会合をより迅速に開催することで一致した。