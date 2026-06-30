アヤトラ・アラフィー：体制の政策枠組み内での交渉継続は国の利益になる

ABNA通信社の報道によると、アヤトラ・アリーリザー・アラフィー氏はペゼシュキヤーン大統領との会談で、大統領の国家的危機における対応に謝意を表し、「困難な状況と最近の出来事におけるあなたの継続的な現場での存在は、勇気、責任感、そして国民への奉仕への献身の証です」と述べた。

全国宗教学院長官は、既存の制約と困難の中での経済問題の管理に言及し、政府のこの分野での措置を称賛に値すると評価し、「政府の交渉プロセスへの参入と外交ルートの追求も重要なステップであり、このプロセスが体制と最高指導部の全体政策の枠組み内で継続され、戦後期の好条件の基盤を築き、第三次戦争（抵抗戦争）の戦略的成果を確立し、イスラム諸国と抵抗軸の連帯を強化することを期待します」と付け加えた。

アヤトラ・アラフィー氏はまた、ゴムおよび全国における宗教学院と高位宗教学術機関の社会的・文化的管理における組織的能力に言及し、「ハウザの作戦本部構造の枠組みにおいて、最近の出来事で4万人以上の宗教学院関係者が現場に参加し、国民と体制に寄り添って役割を果たしました。これらの勢力には常に、体制と最高指導部の決定を支持する一方で、攻撃的な行動を控えるよう強調されてきました。しかし、批判や専門的見解の表明、要求のためのスペースも維持されなければなりません」と述べた。

アヤトラ・アラフィー氏はさらに、社会的問題の解決とモスク中心主義モデルの推進に向けて、国家モスク本部の調整と指導の下で宗教学院が協力する用意があることを強調し、「ハウザと聖職者は、その力と能力の限りにおいて、社会の問題を解決し国の発展を支援するために現場に存在することを自らの責務と考えています。疑いなく、現在の状況における政府の忍耐、思慮分別、そして粘り強さは、国が既存の課題を乗り越える上で決定的な役割を果たすでしょう」と述べた。

同氏は、革命の両イマームの思想への配慮、イスラム革命最高指導者の指針と大マルジャ（宗教的権威）たちの勧告への従順、ならびにハウザと大学のエリートたちとの協議、そして特に愛すべき国民、街角と広場（国民）とその生計への厳重な配慮を強調した。

全国宗教学院長官はまた、学術的・国際的交流の発展に関する提案を行い、その中には、名門大学からの外国人留学生の受け入れ、ペルシャ語教育の拡大と技術知識の移転、学術・文化外交の発展、イランに興味を持つ国々への観光ネットワークとサークルの創設、ならびに経済・文化関係の発展における商人や宗教学院・大学機関卒業生の能力活用が含まれる。