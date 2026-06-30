ニューヨーク・タイムズ：なぜアメリカ人はトランプを嫌うようになったのか？

ABNA通信社によると、アメリカの新聞ニューヨーク・タイムズは記事で、ドナルド・トランプがホワイトハウスに戻ってから2年足らずで、彼は人気の急落に直面していると書いた。同国の政界では、2024年の選挙での彼の勝利に伴った政治的・文化的動きが衰退しつつあり、彼に投票した多くの人々が彼の業績に失望しているという噂がある。

記事の著者デイビッド・ウォレス・ウェルズは、「MAGAプロジェクト」（「アメリカを再び偉大にする」）と呼ばれるキャンペーンはこの数年長続きせず、国は逆の変貌を遂げ、状況を異なる地点に戻したと考える。

著者は、保守派とトランプ支持者は選挙後、国が多様性と平等の政策の終焉、移民の厳格化、過激な価値観の復活を中心とする新たな段階に入ったと信じていたが、この物語は政治的・経済的危機の高まりとともに徐々に輝きを失ったと付け加える。

トランプは選挙後に自らの成果を失った。彼の経済政策、特に関税は新たなインフレの波を引き起こし、政府機構改革プロジェクトは失敗し、移民に対する彼の厳しいキャンペーンはアメリカの都市で広範な反応を引き起こした。

国民の不満

ニューヨーク・タイムズはトランプの人気低下を説明するために、支持率が最低水準に低下したことなど複数の指標を引用している。こうした状況下で民主党は上院を取り戻す真の機会を見出している。さらに、イランとの戦争とその終結（著者は「屈辱的」と表現）後にトランプに対して生じた国民の不満もある。

著者は、アメリカの海外軍事作戦が戦争に反対する大統領としてのトランプのイメージを弱め、石油価格を上昇させ、アメリカの力の脆弱性の側面を露呈したと付け加える。

ニューヨーク・タイムズは、トランプの人気低下は無党派層に限定されず、共和党がMAGA運動の将来の基盤と見なしていたグループにも及んだと明言する。一部の世論調査では、若者の間でのトランプの人気が最大50％低下している。トランプの人気は、アフリカ系アメリカ人やラテン系アメリカ人の間でも、また彼の伝統的な支持基盤を形成していた白人有権者の間でも急落している。

著者は結論として、選挙と政党の勝利は必ずしもアメリカ社会のアイデンティティにおける根底的な変化を反映するものではなく、トランプの勝利が国の進路の恒久的な変化を意味するという信念を多くの人が誇張していたと結論づけている。