イスラエル人スパイとアル＝カッサム司令官暗殺関与者の処刑

ABNA通信社の報道によると、この機関は強調した：抵抗運動の治安組織は、すべての段階と革命的措置を経て、スパイ（M.M.）に対する死刑判決を執行した。

パレスチナ抵抗運動の治安機関の報告書によれば、「この人物は、シオニスト政権の情報機関との協力および、ガザ地区でのジェノサイド戦争中に多数のパレスチナ人の殉教をもたらした複数の虐殺への関与で有罪判決を受けた。」

この治安機関はさらに加えた：有罪判決を受けた人物は、抵抗運動グループの司令官に対する複数の暗殺作戦にも関与しており、その最後のものは、ハマース運動の軍事部門であるアル＝カッサム大隊の作戦本部司令官である殉教者「イッズ・アッ＝ディーン・アル＝ハッダード」（アブー・スハイブ）の暗殺であった。

パレスチナ抵抗運動の治安機関は、シオニスト政権のスパイたちに警告し強調した：これは、占領政権の我々の民衆の忍耐と団結を弱体化させる計画に協力する全てのスパイと傭兵の避けられない運命である。

この治安機関はまた、道を誤り自らの運命を占領者たちと結びつけた全ての者に対し、遅すぎる前にパレスチナ人の列に戻り、抵抗運動の治安機関に投降するよう呼びかけた。

パレスチナ抵抗運動の治安機関は最後に強調した：これらの国民の列から外れた傭兵たちは自分たちだけを代表するものであり、彼らの行動はパレスチナの家族や部族の習慣や本来の伝統に反するものである。それらの部族は常に、内部の団結を維持し、敵とその手先たちの陰謀に対抗する上で、国家的かつ歴史的役割を果たしてきたのである。