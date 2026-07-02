イラン国民はアメリカ的人権の最初の犠牲者である

ABNA通信社の報道によると、革命の殉教した指導者の見解による「アメリカ的人権」に関する第13回国際会議は、2026年7月2日（木曜日）に開催された。

この会議では、ホッジャトルエスラム・ワルモスレミン・セイエド・ズィヤーオッディーン・アガジャンプール（最高指導者代理兼国防・軍隊支援省政治思想局長）、アリー・バゲリー・カニ（最高国家安全保障委員会外交政策・国際安全保障担当副委員長）、ナセル・セラージ（司法府国際担当副長官兼イラン・イスラム共和国人権本部事務局長）、エブラーヒーム・アジジ（イスラム協議会国家安全保障・外交政策委員長兼アメリカ的人権再検証・暴露本部長）、ハジ・ハサン・ラステガルパナフ将軍（統合参謀本部情報安全保障戦略研究センター長）、ホセイン・レザー・サデギ将軍（最高司令官監察局イラン革命防衛隊情報機構担当特別顧問兼特別責任者）、およびアミン・アンサリー（イラン・イスラム共和国青年人権機構事務総長）が演説した。

司法府国際担当副長官兼イラン・イスラム共和国人権本部事務局長のナセル・セラージは述べた：今日、我々は「アメリカ的人権の暴露」会議で発言している。憎しみからではなく、人間的かつ歴史的責任からである。

彼は付け加えた：今日、我々は殉教した指導者であるアーヤトッラー・ハーメネイー師（アッラーのご満悦あれ）を追悼する。あの偉大な人物は、昨年3月にアメリカ政権とシオニスト政権の犯罪的攻撃によって殉教された。彼は長年にわたり、最も鋭い言葉でアメリカ的人権の真の姿のベールを剥ぎ取り、今日、我々の義務は彼の啓蒙的な道を歩み、この苦い真実を叫ぶことである。

人権本部事務局長はさらに強調した：自由、人間の尊厳、人権の擁護者を自称する政府は、実際にもこれらの原則を遵守しているのか？殉教した指導者は何年も前にこう述べた：「アメリカによる人権問題の提起は、欺瞞と圧力の手段である」。この短い言葉は大きな真実を明らかにする。アメリカ政府にとって人権は人間的価値ではなく、政治的器具である。独立した諸国民に圧力をかけ、自らの非合法な利益を支援するための道具である。

彼は続けた：革命の殉教した指導者は演説の一つで明確にこう述べた：「今日、世界の誰もアメリカが人権を追求しているとは信じていない」、また別の機会にはこう強調した：「アメリカ人は人権の旗を掲げ、自国だけでなく世界中で人権にコミットしていると言う。それは主張に過ぎない。実際には何をしてきたのか？実際には、人権に最大の損害を与え、様々な国で人権に対する最大の侮辱を加えている」。

アメリカは自国の利益が要求する所ではどこでも人権について語り、自国の利益が危険にさらされる所ではどこでも最大の犯罪に対して目をつぶる。

セラージはまたこう述べた：殉教した指導者はこの関連でこう言われた：「もし世界の誰かが人権保護を主張するなら、アメリカの当局者は、人権分野における自らの実績に数多くの恥ずべき行為があることを考慮すれば、そのような主張をすべきではない」。