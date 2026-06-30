トランプ勝利の幻想、今回は「大量解雇事件」で

ABNA通信社によると、ドナルド・トランプ米国大統領はトゥルース・ソーシャルにこう投稿した：「先ほど米国最高裁判所で“大量解雇事件”において大きな勝利がもたらされた。これは、憲法第２条に基づき、行政部門の高官、任命者、および機関の代表者を解任する大統領権限を確認するものである。」

違法な命令に抵抗する高官を解任しようとすることで知られる米国大統領は、「この判決は1930年代に遡り、米国大統領はそれ以来ずっとこのような判決を求めてきた！」と主張した。