カッツ氏がイランとの戦争の太鼓を叩き、ダーヒエ爆撃を脅す

ABNA通信社によると、シオニスト政権のイスラエル・カッツ戦争相はイランに対して敵対的な立場を取った。

同氏は「もしイランがイスラエルを攻撃するか、トランプ大統領が交渉を不調に終わったとみなせば、イランとの戦争が再び燃え上がるだろう」と主張した。

カッツ氏は記者団に対し、「イランでの“青と白”作戦に備えるよう軍に命令を下した。これは明日にも起こり得る」と述べた。

同氏はまた、「方程式は依然として有効だ。北部または国境集落へのいかなる攻撃も、直ちにベイルート南部郊外ダーヒエの爆撃を伴う。ヒズボラがイスラエル北部を攻撃すれば、ダーヒエが標的となる」と主張した。

シオニスト政権の戦争相はさらに、「米中央軍司令官と、レバノン、シリア、ガザの安全地帯から撤退しないことで合意した。ヒズボラが武装解除されるまでは、レバノン南部の２つの試験地域以外の撤退は行われない。米国の制限の後、我々は代替計画、すなわちレバノン南部の“黄色い線”の深化に移行した。レバノン軍の兵士は突然ヒズボラへの攻撃に転じることはなく、レバノンにおけるイスラエル軍のプレゼンスは長期的なものとなるだろう」と主張した。