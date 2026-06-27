通信社メフルの報道によると、ニューヨーク・タイムズ紙は、イランとの戦争によって米国の兵器備蓄が憂慮すべき水準まで減少したと報じた；この事実は米国陸軍省と議会関係者によって確認されている。

この報告書によると、これまでに中国との潜在的な紛争に備えて特別に設計されたレーダー回避型の長距離巡航ミサイル1,100発が使用された。また、1,000発以上のトマホーク巡航ミサイルが発射された——これは米軍が年間購入する量の約10倍に相当する。

さらに、この戦争では1,200発以上のパトリオット迎撃ミサイルが使用され、各ミサイルのコストは400万ドル以上である。

また、1,000発以上の地対地ミサイルPRISMおよびATACMSが発射された。

報告書には次のように記載されている：トランプ政権が兵器生産の速度向上に努めているにもかかわらず、消費された弾薬を代替する取り組みは財政的・生産上の課題に直面している。

最近のホワイトハウスでの会合で、トランプ氏とペンタゴン高官はこの問題を解決するために2つのアプローチを追求してきた：防衛請負業者に対し、消費された弾薬の生産加速を促すこと、そして戦費を賄うための追加予算承認を議員に圧力をかけることである。

しかし、トランプ氏の戦費充当のための700億ドル要求は議会の激しい反対に直面することが予想される。前述の防衛請負業者は先週水曜日のホワイトハウスでの会合で、生産ライン拡張の資金調達のために追加資金が必要であることを大統領に伝えた。米国関係者によると、弾薬生産増加計画の繰り返しの発表は、まだ実際の生産能力拡大には至っていない。

ニューヨーク・タイムズはさらに、これらの兵器備蓄と弾薬の不足により、ペンタゴンが将来の戦争、特に中国のような超大国との戦争を遂行する能力が直接制限されると付け加えた。この問題の解決には数年かかる可能性がある。