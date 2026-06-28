ネタニヤフの主張：ベイルート政府は南部レバノンにおける我々の駐留に同意した

通信社「アブナ」の報道によると、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相は次のように主張した。「イスラエルとレバノンは、ヒズボラの武装解除計画の試験的実施のための二つの安全地帯の設置で合意に達した。」

ネタニヤフはベイルート政府のレバノン占領同意を「暴露」し、次のように述べた。「アメリカとレバノンは、我々の南部レバノンの安全地帯における駐留継続に同意した。」

彼は主張を続けて、「我々はレバノンとの紛争終結につながりうる枠組み合意に達した」と付け加えた。

ネタニヤフは、この合意はヒズボラに与えた打撃の結果であると主張した。

彼はレバノンの抵抗勢力に対する威嚇を続け、「我々は南部レバノンにおけるヒズボラのインフラ破壊を継続しており、まだ多くの任務が残されている」と述べた。

ヒズボラの攻撃を抑えるためにアメリカに頼ったシオニスト政権の首相はさらに、「我々はヒズボラのミサイル兵器庫の約９０％を破壊した」と主張した。

彼は「我々は南部レバノンのシャキフ地域を支配下に置いており、そこに留まり続ける」と付け加えた。

ネタニヤフは「レバノンにおけるいかなる脅威にも対抗するための行動の自由をイスラエル軍に与えるよう強調した」と主張した。

シオニスト政権の首相はさらに主張を続けて、「我々はイスラエル軍のレバノンからの撤退を強制するいかなる試みにも反対し、今やワシントンとベイルートはテヘランに対し、この問題は彼らに関係ないと言っている」と述べた。

彼は自らの成果を誇張して、「レバノンとの合意は平和合意へと発展しうる」と主張した。

ネタニヤフは「この合意はイスラエルとレバノンの力を強化し、イランとヒズボラの力を弱体化させる」と主張した。