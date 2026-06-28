ムハンマド・ラアド：レバノン政府の合意の目的は占領継続の政治的カバーである

通信社「アブナ」の報道によると、レバノン議会の「抵抗への忠誠」会派の議長ムハンマド・ラアドは、親西側のベイルート政府とシオニスト側との間で米国で結ばれた最近の恥ずべき合意を非難し、次のように述べた。「ワシントンでいわゆる三者枠組みによって発出された声明（米国、イスラエル、レバノンを含む）は、事実と概念の歪曲を露呈している。特に、合法的な抵抗、その権利と国家的役割、そしてレバノンの主権に対する真の合法的脅威となる者たちに関する点でそうである。この声明は意図的に真実を歪め、事前の意図をもって禁じられた非難すべき行為を採用し実行している。」

彼は付け加えた。「この声明はまた、レバノン当局の米国に対する完全な服従と、自国民に対するシオニストの敵との共謀を示している。その国民は自らの土地に深く根ざし、イスラエルの占領を拒否し、毅然として献身的であり、降伏や妥協を拒否している。」

ムハンマド・ラアドは強調した。「レバノン当局の立場は、声明で表明されているように、単なる恥辱や悪意を超えている。これはレバノンの主権、レバノン国民の権利と利益、尊厳と理想への裏切りであり、レバノン人に対する露骨な軽視、彼らの欺瞞、そして彼らの自由で高潔な国民的意志の歪曲を意味する。」

彼は付け加えた。「この合意の本質は、シオニスト政権によるレバノン占領継続のための政治的カバーを提供し、イスラエルに完全撤退を強いるという米国の義務からの逃げ道を作ることにある。」

彼は言った。「この枠組み合意の本質は、その悪魔的で不吉な役割にあり、イスラエル占領者によるレバノン占領を合法化し、米国がイランに対する明確な義務（レバノンからの完全撤退と主権及び領土一体性の尊重のためにイスラエルに圧力をかける責任）から逃れることを可能にすることを目的としている。この枠組み合意の前文は、レバノンが米国の監視下でイスラエルの撤退条件に同意し、両当事者が抵抗の武装解除を、完全撤退ではなくイスラエルの再展開の前提条件として約束したと宣言している。」

ラアドは強調した。「これは不吉で完全に受け入れられず、拒否されるべき声明である。神がレバノンとレバノン国民を守らんことを...そして責任が高潔で自由で勇敢で独立した人々の肩にあることを願う。」