フィダン：イスラエルにイランと米国の相互理解を破壊させるべきではない

通信社アブナの報道によると、トルコのハカン・フィダン外相は、オタワでカナダのアニタ・アナンド外相との共同記者会見で、停戦につながったイランと米国間の覚書署名を重要な措置と評価し、この覚書のレバノンへの拡大も前向きな展開だと述べた。

フィダンは強調した：イスラエル政権に交渉プロセスを妨害させるべきではないとし、世界の世論と全ての関係当事者に対し、慎重かつ思慮深く行動するよう求めた。

彼は、当事者が建設的なアプローチを継続し、残された問題についてできるだけ早く合意に達することを期待すると述べた。

トルコ外相はまた、現在の状況下でホルムズ海峡における航行の自由と途切れのない通過を恒久的に維持することを極めて重要と評価し、イランと米国間の交渉プロセスを支援するアンカラの用意を改めて表明した。

フィダンは演説の別の部分でガザの情勢に言及し、この地域が依然として極めて敏感で脆弱な状況にあり、それをおろそかにすべきではないと警告した。

彼は付け加えた：国際社会の努力にもかかわらず、イスラエルは自らの義務を果たしておらず、ガザへの人道支援の流入を阻止することが状況を悪化させている。

トルコ外相は、イスラエルが停戦の規定に反して軍事プレゼンスを拡大し続け、民間人への圧力を強めていると付け加えた。

東エルサレムを含むヨルダン川西岸での入植者による攻撃の増加に言及し、これらの措置は恒久的な平和の実現に対する深刻な脅威であると述べた。

フィダンは最後に、カナダ外相との協議は、公正かつ持続可能な二国家解決策に基づくパレスチナ問題の解決に関する両国の共通の立場を改めて強調するものだと述べた。