ペゼシュキヤーン：外交の道で軍の成果が損なわれることを許さない

ABNA通信社の報道によると、イランのマスウード・ペゼシュキヤーン大統領は、ゴム訪問プログラムの一環として、アヤトラ・アラヴィー・ブルージェルディー師と会談し対話を行った。

大統領はこの会談で、アヤトラ・アラヴィー・ブルージェルディー師の政府の活動と現在の国内情勢に対する正確で粘り強く的確な見解に謝意を表し、「あなたの見解と意見は私にとって非常に貴重で指針となるものです。なぜなら、国は現在の状況下で、問題と今日的要件の正確な理解に基づいた現実的な分析と視点をかつてなく必要としているからです」と述べた。

大統領は続けて、外交と建設的な国際対話を通じて国政を前進させ、軍の貴重な成果を確固たるものにするための政府の努力を説明し、内部の結束と団結を損ない交渉プロセスを妨害しようとする一部の潮流の行動に対して懸念を表明した。

アヤトラ・アラヴィー・ブルージェルディー師もこの会談で、現在の困難で厳しい状況下での国政運営における政府と大統領個人の努力に謝意を表し、一部の非難や攻撃に対する政府の忍耐と寛容さを称賛した。

同師は国内外の状況の複雑さに言及し、「現在の状況下での国政運営は容易ではなく、ゴムの宗教学院の多くの専門家や学者の見解によれば、これらの困難な条件下での国政運営はこれ以上にうまくできなかったでしょう。重要なのは、責任者たちが現実を正しく理解し、既存の状況に基づいて決定を下すことです」と述べた。

アヤトラ・アラヴィー・ブルージェルディー師は、高い理想と目標の実現には現実と利用可能な資源を同時に考慮する必要があると強調し、「時に願望と現実の間にはギャップがあり、経営の妙は現実に基づいて最善の決定を下すことにあります」と付け加えた。

宗教学院の教師はまた、交渉推進における大統領の責任感を勇敢で称賛に値するとし、「あなたは自分の義務と責任を果たしました。相手方が自らの約束を守るかどうか、あるいは国内の一部が障害を作るかどうかは、あなたの責任の範囲外です。重要なのは、あなたが義務を果たし、国と国民の利益のために誠実に努力したことです」と述べた。