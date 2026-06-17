ブルームバーグが報じるテヘランとワシントンの可能性ある覚書の詳細

通信社アブナの報道によると、ブルームバーグはテヘランとワシントン間の覚書の文書に言及し、次のように書いています：この文書に基づき、イランと米国は同盟国と共に、すべての戦線における即時かつ最終的な戦争終結を宣言する。

報告書では、双方が敵対的行為や脅威を控え、最大60日以内（延長の可能性あり）に最終合意に向けた交渉を完了させることを約束するとされています。

ブルームバーグはまた、米国は覚書の署名直後にイランに対する海上封鎖を解除し、最終合意の日から30日以内に自国の軍隊を撤退させることを約束すると述べています。

報告書によると、イランも障害物除去の必要性を考慮しつつ、30日以内に船舶の航行を再開することを約束します。

さらにワシントンは、地域パートナーとの協力のもと、イランの復興と経済発展に参加すると表明しました。

報告書は、米国は合意されたスケジュールに従ってイランに対する制裁を解除することも約束したと付け加えています。

それに対してイランは、核兵器の製造を決して追求しないことを改めて強調しました。

ブルームバーグはさらに、テヘランとワシントンは最終合意の枠組みの中で、濃縮物資の行方やその他の核問題について協議するとし、両者は最終合意に達するまで現状維持を重視することで一致したと書いています。

ブルームバーグによると、覚書の別の部分では、イランは現在の核計画を維持し、米国は新たな制裁を課さず、兵力も強化しないとされています。

報告書によれば、ワシントンはイランの石油および関連する銀行サービスを制裁の対象外とし、イランの凍結資産と財産を解放することも約束します。

ブルームバーグは、合意のいくつかの条項の実施に関する保証を得た後、両国は最終合意に関する交渉を開始し、最終的にこの合意は国連安全保障理事会の拘束力のある決定によって承認されると書いています。