ABNA通信社がトルコのアナトリア通信社を引用して伝えたところによると、AP通信とNORC調査センターの共同世論調査は、米国市民の約65％がドナルド・トランプ政権のイランに対する政策を承認していないことを示しています。

この調査は、結果が金曜日に発表され、6月11日から17日までの期間に3040人を対象に実施されました。

この研究の結果によれば、トランプの行動に対する否定的な見方は、民主党員や無党派層だけでなく、共和党支持者の一部にも見られ、共和党員のわずか28％だけがトランプ政権のイランに対する対応に満足しています。

また、調査参加者の53％が、米国の最近のイランに対する軍事攻撃を「過剰」と評価しました。

この調査はまた、米国人のシオニスト政権に対する政権の政策への見解も調査しており、回答者のわずか34％だけがトランプの同政権に対するアプローチを支持していることが示されました。

調査参加者の一部は、ネタニヤフが独自の独立したアジェンダを追求しており、トランプは彼に影響力を及ぼすことができないと強調しました。

これらの結果は、水曜日の夕方に米国とイランの大統領が電子的に「イスラマバード覚書」に署名した時期に発表されています。パキスタンの仲介で成立したこの合意は、2月28日からイランに対して始まっていた侵略を終結させる道を開きました。

パキスタンの仲介者の公式発表によれば、この覚書の発効に伴い、イランはホルムズ海峡の再開を開始し、米国は4月から実施されていたイランに対する海上封鎖の解除を議題に載せています。