通信社アブナの報道によると、フォーリン・ポリシー誌は記事で、アメリカ大統領ドナルド・トランプは自発的な戦争に突入したと書いた。その戦争は政治的・軍事的な大惨事で終わり、その長期的な影響はアメリカ国内および国外に残り続けるだろう。

この報告書では、アメリカのイランに対する戦争はベトナム戦争よりも深刻で重い戦略的敗北であるとされている。なぜなら、それはアメリカの重要な利益に直接打撃を与え、この国の世界的地位を弱体化させたからだ。一方、ベトナム戦争は冷戦におけるアメリカの成功を妨げるものではなかった。

長期戦争におけるアメリカの弱さ

この報告書によると、イランに対する戦争は過去のアメリカの軍事的敗北とは外見的に異なる。この戦争でイランは、ベトナムで見られたような大規模な軍事動員や民衆の抗議を経験しなかった。アメリカの敗北の基準はアメリカ人の死者数ではなく、アメリカの戦略目標に与えられた損害の規模である。

ベトナム戦争は多大な人的犠牲にもかかわらず、世界におけるアメリカの勢力の軌道を変えることはできなかったが、イランに対してはまったく逆であった。アメリカは参戦時よりも弱体化した状態で戦争から撤退した。アメリカの軍事行動は、装備の優越性にもかかわらず、長期戦争におけるアメリカの力の限界を露呈した。イランの民間人、特にミナブの子どもたちへの攻撃もまた、この戦争の象徴となった。