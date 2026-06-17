通信社アブナがアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、シオニスト政権の軍隊は、イランと米国の合意の結果として地域の緊張ラインに停戦が成立しているにもかかわらず、カフル・ティブニート地域で新たな攻撃の波を開始した。

これに関連して、シオニスト政権の戦闘機はナバティーエ地域のカフル・ティブニート郊外を爆撃した。

アル・マヤディーンのレバノン南部特派員はまた、ヒズボラ戦力がシオニスト政権の侵略に対応して、カフル・ティブニート周辺の占領軍集結地点に向けてロケット弾の一斉射撃を行ったと報告した。イスラエル軍兵士は、米国とシオニスト政権の約束に反して、この地域で前進しようとしていた。

一方、レバノン情報筋は、負傷者輸送専用のシオニスト政権軍の軍用ヘリコプターが数分前にレバノン南部の「カラアト・シュキフ」地域に着陸したと報告した。

この出来事は、シオニスト政権の軍用ヘリコプターが地域上空を飛行している最中に発生した。このヘリコプターの着陸理由や負傷者の可能性のある数についての詳細は今のところ公開されていない。

シオニスト政権のテレビチャンネル14は、レバノンへの攻撃継続に関する政権の目的に言及し、イスラエルはイラン人が米国大統領ドナルド・トランプから獲得することに成功した合意を頓挫させるために、レバノンへの攻撃を続けるべきだと認めた。

同時に、シオニスト政権のテレビチャンネル12は、レバノンに駐留する同政権の軍隊兵士の間で混乱と挫折感が広がっていると報じた。

このチャンネルは、これらの部隊に間もなくレバノンからの撤退命令が出される可能性があると付け加えた。