ABNA通信社がロシア・アル・ヤウムを引用して伝えたところによると、占領地の作家兼政治評論家がシオニスト政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフに対して激しく攻撃し、彼は「政治的終焉の日々」に入っており、この状況は（イスラエル）政権にとって危険になり得ると述べました。

ハアレツ紙によると、「ウリ・ミスガブ」は「ネタニヤフは終わった…そしてそれは危険だ」と題する記事で、ネタニヤフが政治的、法的、そして世論の支持という点で深刻な危機に直面していると書きました。

このアナリストによれば、長年にわたりネタニヤフの政治的活動の中心であった、いわゆる「イランの脅威」への対抗というプロジェクトは今や地政学的な失敗に直面しており、このことが彼の政治的立場をさらに弱体化させています。

ミスガブはまた、最近の戦争や安全保障上の出来事後のイスラエルにおける怒りと政治的混乱の雰囲気に言及し、ネタニヤフが内政的・政治的压力から逃れるために地域で緊張を誘発する行動に出る可能性があると警告しました。

彼は、ヨルダン川西岸、ガザ地区、レバノンでの紛争の激化、あるいはイランとの緊張の拡大さえも、政権の国内的政治状況を変えるために追求される可能性のあるシナリオの一つであると述べました。

このシオニストのアナリストはまた、イスラエル政権内の意思決定構造を批判し、ネタニヤフは自分に完全に忠実な人物たちを周囲に置いており、公式機関では批評家の声が聞かれにくくなっていると主張しました。

記事の最後には、イスラエル政権の政治的・メディア関係者の間でネタニヤフの将来をめぐる意見の相違が拡大しており、同時に早期選挙の実施や、最近の危機の結果に対するこの政権の政治指導者の説明責任を求める声が高まっていると記されています。