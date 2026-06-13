スイス、イランと米国の覚書署名のホスト役への準備完了

ABNA通信特派員がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、スイス外務省は、両国が同意する場合、同国が米国とイランの間の覚書署名のための潜在的な場所として自らを提案したと発表した。

同省は付け加えた：「調停者として、我々は停戦の安定化を目的とするイランと米国の間の覚書署名のために行われている努力を支援するよう努めている。」

ほんの数時間前、アメリカのブルームバーグ通信が、米国とイランが合意に近づいており、それが来週スイスのジュネーブで署名される可能性があると主張した。

ブルームバーグ通信は、情報筋と称する情報源を引用して、米国とイランは来週のG7サミットの間に合意に近づいていると報じた。

このアメリカの通信社はさらに報告の中で、テヘランとワシントンの間の合意はおそらく来週の日曜日にジュネーブで署名されるだろうと主張した。

ブルームバーグは、ワシントンとテヘランの間の合意は、最終的な合意ではなく、ほぼ間違いなく覚書の形になるだろうと付け加えた。

この主張がなされている一方で、アメリカのCBSネットワークも、米国とイランは来週早々に長期合意への交渉の道を開く覚書に署名する可能性があると報じた。

イラン・イスラム共和国の公式関係者はこれまで、戦争終結合意への最終的な同意に関するドナルド・トランプ米大統領の主張を確認しておらず、テヘランはこの件に関してまだ最終的な結論に達していないと発表している。