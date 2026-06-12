イランと米国の覚書草案に関する新たな詳細の公開

ABNA通信によると、イランと米国の14項目の覚書草案の新たな詳細が、イランの交渉チームに近い情報源によって公開された。この草案の詳細は以下の通りである：

レバノンを含む全ての戦線における即時かつ恒久的な戦争終結。

イランの内政に干渉しないこと、及びイラン・イスラム共和国の主権を尊重することへの米国の確約。

30日以内の海上封鎖の完全解除。

イラン周辺からの米軍撤退への米国の確約。

イランの取り決めによる30日以内のホルムズ海峡の再開。

石油、石油化学製品及びその誘導体の販売に対する制裁の停止、ならびにイランの金融資源への完全なアクセス。

米国及びその同盟国による、少なくとも3000億ドル規模のイラン復興計画の提示の必要性。

核問題に基づく最終合意達成のための60日間の交渉。米国の一次・二次制裁、国連安全保障理事会決議、IAEA理事国決議の完全な解除。

核兵器を製造しないというNPTに基づくイランの確約の再確認。

交渉期間中、米国は地域内の自軍を増強せず、新たな制裁も課さないことを確約する。

最終交渉の60日間の期間中に、イランの凍結資産240億ドルを解放する。このうち半額は交渉開始前にイランが利用可能でなければならない。

合意実施のための監視メカニズムの設置。

最終合意は国連安全保障理事会決議によって承認される。