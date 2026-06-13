アクシオス：米国、イランとの合意におけるネタニヤフの破壊的役割を懸念

ABNA通信特派員の報告によると、アクシオスニュースサイトは米国の情報筋と当局者を引用して、ワシントンでは、ベンヤミン・ネタニヤフ・シオニスト政権首相が、合意が最終決定された場合でも、妨害的な役割を果たすのではないかという懸念があると報じた。

このニュースサイトはまた、木曜日の夜に行われたドナルド・トランプ米大統領とネタニヤフとの電話会談の詳細に言及し、この電話会談でトランプ氏がネタニヤフ氏に対して「イランとの合意は『素晴らしい』ものであり、戦争を終結させる時が来た」と述べたと付け加えた。

アクシオスの報告によると、トランプ氏はネタニヤフ氏に対し、イランとの合意が数日以内に最終決定されるとの見通しを示したと主張している。

ある米当局者はアクシオスに対し、ネタニヤフ氏は今回の電話会談の中で、トランプ氏がイランとの合意を達成するのを妨げることができないと理解したと語った。

また、イランとの合意達成に関するトランプ氏のソーシャルメディア上のメッセージが、ネタニヤフ氏を驚かせたと報告されている。

アクシオスは別の情報筋を引用して、ネタニヤフ氏は交渉プロセスの外側にいることに気付き、情報を得るためにワシントンの同盟者に連絡を取ったと報じた。

一方、ある米当局者はアクシオスに対し、「ホワイトハウスは、イスラエルが最終的に停戦に同意すると確信している」と語った。

この報告書はまた、情報筋を引用して、トランプ氏が最後の瞬間に、イスラエルによるイランのインフラとエネルギー施設への大規模攻撃の実行を阻止したと主張した。

最後に、ある米当局者はアクシオスとの会話の中で次のように主張した：「もしヒズボラがイスラエルにロケット弾を撃ち込み、イランがこのグループへの武器供給を続けるならば、そのような行動は合意の条項に反することになるだろう。」