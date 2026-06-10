レバノン抵抗運動の新たな作戦：シオニスト政権への地上からの圧力

ABNA通信がアル・マシーラを引用して伝えたところによると、レバノンと占領パレスチナの国境付近の戦況報告では、レバノンのイスラム抵抗勢力が過去24時間にシオニスト政権軍の陣地と移動を狙った一連の標的作戦を実施したことが示されている。これらの作戦は、同政権に対する消耗戦の継続を示している。

同報告によれば、シオニストメディアは、占領下パレスチナ北部国境付近への抵抗戦闘員1名の侵入後の武力衝突を報じた。情報筋によると、侵入者は国境通過後、政権軍部隊と交戦し、その結果、一部の道路が封鎖され、国境地帯の入植者に緊急指示が出された。

防空分野では、ヒズボラが南レバノン上空でシオニスト政権のハーメス450偵察ドローンを標的にし、後退させたと発表した。この動きは、同政権の航空活動に対抗する抵抗勢力の能力向上を示すものと評価されている。

同時に、シオニストメディアは、ヒズボラ所有の攻撃ドローンによる攻撃で政権軍人数名が負傷したと報じた。また、西ガリラヤ上空へのドローン侵入を受け、複数の地域で警報サイレンが鳴った。

地上戦況に関しては、ヒズボラは、シオニスト政権軍の装甲部隊が国境軸の一つで前進しようとした試みをミサイルで攻撃し、後退させたと発表した。