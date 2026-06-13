シオニスト記者：ネタニヤフは不意を突かれた

ABNA通信特派員がアル・マヤディーンから引用して報じたところによると、シオニスト政権のテレビ第12チャンネルの記者バラック・ラビッドは、あるアメリカ当局者を引用して、ドナルド・トランプ米大統領がこの政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフに対して、イランとの合意は非常に良いものであり、戦争を終結させる時が来たと強調したと主張した。

ラビッドは付け加えた：ネタニヤフは事前にイランとの合意に関するトランプの立場を知らされておらず、この件で不意を突かれた。彼は自分が困難な状況にいることに気づいている。

あるアメリカ当局者も言及した：ネタニヤフはトランプとの電話会談の中で強い立場を取っておらず、合意が目前に迫っていることを知っており、彼はこのプロセスを妨害できない。

以前、アクシオスはアメリカの情報筋と当局者を引用して、ワシントンでは、合意が最終決定された場合でも、シオニスト政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフが妨害的な役割を果たすのではないかという懸念があると報じた。これは、様々な問題、特にイランに対する敵対的行動に関してワシントンとテルアビブの立場と政策が完全に調整されているにもかかわらずである。