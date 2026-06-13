アヤトラ・ラジャビ：イラン国民の忍耐が敵の計算を失敗に導いた

ABNA通信記者の報告によると、マフムード・ラジャビ・アヤトラは金曜日の夕方、12日間戦争の殉教者追悼式典の合間にジャーナリストとの会話で、次のように表明した：最近の戦争の経験が示したのは、敵はイラン国民の能力評価において計算ミスを犯し、現実を正しく理解していなかったということである。

彼は述べた：敵は、イラン国民が他のいくつかの社会と同様の国民であると思い込み、圧力と脅迫をかけることで自らの目標を達成できると考えていたが、実際には、いじめや不正義に対して屈服しない人々に直面した。

指導者専門家会議の議員は付け加えた：イラン国民は深い宗教的・信念的信仰を持っており、この思想的・精神的な支えにより、彼らは圧力に耐えるだけでなく、虐げられた人々を支援することも自分の義務と考えている。

彼は続けた：この事実は、国内情勢と国民の忍耐力に関する敵の見積もりが、現場の現実とかけ離れている原因となった最も重要な要因の一つであった。

敵は国家的結束を乱すことに失敗した

ラジャビ氏は、敵の主要な目標の一つが社会に亀裂を生み出し国家的連帯を弱体化させることだったと述べ、次のように表明した：相手側は様々な手段でイラン国民の結束に影響を与えようと試みたが、この道でも成功を収められなかった。

彼は述べた：敵の予想に反して、国民の存在と体制及びイスラム革命の理想への協力は決して減少せず、むしろ全国的連帯と団結の兆候はこれまで以上に明らかになった。

指導者専門家会議の議員は付け加えた：敵は自らの圧力でイラン国民の意志を揺るがせることができると考えていたが、まったく異なる結果が生まれ、国民はよりいっそう毅然とした態度で舞台に現れた。

彼は強調した：この存在と忍耐は、国の主要な資本は国民の信頼と協力であることを示しており、この問題そのものが、イスラム共和国に対して計画された多くの策略を無効にしたのである。