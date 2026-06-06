トランプ氏の主張：「イランとの状況はうまくいっている」

ABNA通信社のアルジャジーラ引用報道によると、米国のテロリスト大統領ドナルド・トランプ氏は、イランとの交渉の最新状況についての記者の質問に対し、イランとの状況は比較的うまくいっていると主張した。

トランプ氏はさらに「我々はイラン問題への取り組みで大きな成功を収めた」と主張した。

イランとの戦争での自分の敗北には触れずに、「人々は原油価格が1バレル300ドルに達すると予想していたが、現在は96ドルだ」と付け加えた。

米国のテロリスト大統領は、根拠のない発言を続け、「イランは決して核兵器を手に入れることはない。そして、イランは今、そのような兵器を入手できる状況にない」と述べた。

同氏は「戦争はあらゆる可能な方法で終結し、原油価格は下がるだろう」と主張した。

トランプ氏は「ウクライナ危機の解決に近づいている。そして、この危機は解決されると信じている」と述べた。

米国大統領はさらに、台湾への武器送付を検討していると述べた。

米国大統領は再び根拠がなく繰り返しの主張を行い、「我々はイランが核兵器を入手する可能性をほぼ排除した。いずれにせよ、この問題は終わった」と主張した。

イランとの戦争について、同氏は「それは文字通りの意味での戦争ではなく、軍事的な紛争だ。それは演習（または訓練）だ」と述べた。

トランプ氏は嘘を重ねて「イランに残っているミサイルは約21％から22％だけだ」と語った。